انت الان تتابع تفاصيل خبر زي النهارده.. صلاح عاد لـ ينتقم.. 40 مليون جلبوا السعد لـ ليفربول وروما يعض على أنامله حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 22 يونيو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /706204/زي-النهارده-صلاح-عاد-لـ-ينتقم-40-مليون-جلبوا-السعد-لـ-ليفربول-وروما-يعض-على-أنامله

حدث في مثل هذ اليوم الأربعاء الموافق 22 من يونيو، ولكن عام 2017، وأن تعاقد نادي ليفربول الانجليزي مع النجم المصري محمد صلاح، قادماً من روما الإيطالي، في صفقة لم تكلف النادي الإنجليزي سوى 40 مليون يوروفقط.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

بعد أن خاض صلاح، تجربة باءت بالفشل مع نادي تشيلسي الإنجليزي موسم 2104، قطع الفرعون عهداً على نفسه، بأنه يوماً ما سيعود أقوى إلى الدور الإنجليزي، وقد كان، وأوفى بهذا الوعد، فقد عاد صلاح من جديد للدوري الإنجليزي، ولكن هذه المرة عن طريق بوابة ليفربول، الذي رأي نجماً لامعاً في سماء الدوري الإيطالي، فقرر التعاقد معه، ولكن لم يدفع سوى 40 مليون يورو وهو رقم يعد ضئيل جداً مقابل ما حققه صلاح لهذا النادي الإنجليزي.

إذا علم روما يوماً ما، بأن هذا ما يحققه صلاح عند انتقاله للدوري الإنجليزي، لكان بالغ حيثما أرداد في سعر الصفقة، فالفريق الإيطالي عندما يرى ما قدمه “ مو” إلى الآن مع الريدز في الدوري الإنجليزي يعض على أنامله من الندم بسبب السعر الذي باع به نجم الدوري الإنجليزي.

المتتبع لمشوار صلاح الاحترافي منذ بدايته مع بازل السويسري، سيجد أن ما يقدمه هو أمر طبيعي بالنسبة لشخص حلم وصدق حلمه وبالتالي أخلص فيما يقدمه ووصل لما عليه الآن، صلاح قدم مردود طيب مع النادي السويسري وفاز معهم بدوري وكأس سويسرا، بالإضافة لتحقيقه لقب الأفضل في الدوري السويسري، وبعدها جاءته مكالمة مورينيو مدرب البلوز آنذاك، والتي قد تكون هي التي غيرت مشورا صلاح الاحترافي.

صلاح بعد مكالمة مورينيو، تواجد بالفعل في صفوف تشيلسي، ولكنه لم يقدم العروض المنتظرة منه لذا قرار إعارته لفريق فيرونتينا لم تتوان فيه إدارة البلوز.

صلاح أبدع مع فيرونتينا وبعدها مع روما، ثم جاءت العين التي اكتشفت جوهرة الكاتشيو وقرر أن يجلب صلاح ليكون هو نجم الريدز الأول في الوقت الحالي، ويقدم مواسم وأرقام استشنائية ويساهم في تتويج ليفربول بالعديد من الألقاب التي عانى النادي كثيراً حتى يحققها.

أرقام صلاح مع الريدز

لعب صلاح مع الريدز245 مباراة ، تمكن من تسجيل 156 هدفا، وصنع 63 أسيست، كما تُوج بـ 6 بطولات مع النادي الإنجليزي هم ( الدوري الإنجليزي، دوري أبطال أوروبا، كأس العالم للأندية، كأس الرابطة وكأس الاتحاد الانجليزي).