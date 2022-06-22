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القاهرة في الأربعاء 22 يونيو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /706202/محمد-صلاح-يخلد-اسمة-تعرف-على-أرقام-و-بطولات-الفرعون-مع-ليفربول

مثل اليوم الأربعاء، من 5 سنوات انضم محمد صلاح نجم منتخب مصر إلي ليفربول الإنجليزي قادماً من فريق روما الإيطالي.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

حيث قدم محمد صلاح منذ قدومه لقلعة الريدز في يونيو من عام 2017، تمكن من حصد لقب هداف الدوري الانجليزي برصيد 32 هدف وهو أعلى موسم تهديفي لصلاح حتى الآن في الدوري الانجليزي.

أرقام محمد صلاح مع ليفربول

- 245 مباراة

- 156 هدفا

- 63 أسيست

بطولات محمد صلاح مع ليفربول

- الدوري الإنجليزي

- دوري أبطال أوروبا

- كأس العالم للأندية

- السوبر الأوروبي

- كأس الاتحاد الإنجليزي

- كأس الرابطة الإنجليزية.

نتيجة مباراة ليفربول وريال مدريد

وتوج فريق ريال مدريد بطلًا لدوري أبطال أوروبا بعد فوزه على فريق ليفربول بهدف مقابل لا شيئ ، في المباراة التي أقيمن بالعصامة الفرنسية باريس، وسط حضور جماهيري يقدر بـ 80 ألف مشجع.

وتقدم فينسيوس جينور لريال مدريد في الدقيقة 59، من عمر المبارة.

وانتهت أحداث المباراة الأول لمباراة نهائي دوري أبطال أوروبا، بين فريقي ريال مدريد وليفربول، بالتعادل السلبي بين الفريقين، في المباراة التي تقام في العاصمة الفرنسية باريس، وسط حضور 80 ألف متفرج تقريبًا.

وشهدت أول نصف ساعة سيطرة واضحة لفريق ليفربول، الذي أضاع 3 فرصة محققة للتسجيل عن طريق محمد صلاح وساديو ماني، الذي سدد الكرة في القائم الأيمن لحارس فريق ريال مدريد في الدقيقة 20، في أخطر فرص اللقاء على الإطلاق، قبل أن يعود فريق ريال مدريد إلى المباراة في نهاية الشوط الأول، حيث سجل كريم بنزيما هدفًا في الدقيقة 45، إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

وفي الشوط الثاني تألق كورتوا وتصدى لفرصة هدف محققة من محمد صلاح في الدقيقة 68 من عمر المباراة، إضافة إلى تصديه فيما بعد لمجموعة كبيرة من الفرصة المحققة لفريق ليفربول.