أول تحرك برلماني لحجب منصة ديزني..وبرلمانية:«لدينا أحكام قضائية تمنع بثها فى مصر»

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القاهرة في الأربعاء 22 يونيو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /706201/أول-تحرك-برلماني-لحجب-منصة-ديزنيوبرلمانيةلدينا-أحكام-قضائية-تمنع-بثها-فى-مصر

تقدمت النائبة ايناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن حجب موقع ديزني من على شبكة المعلومات الدولية لترويجها للمثلية بالمخالفة للدستور والأعراف والقيم الدينية المصرية ولأحكام القضاء المصرى.

دوت الخليج

اول تحرك برلماني لحجب منصة ديزني..لدينا احكام قضائية تمنع بثها فى مصر

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن شركه ديزنى قد قامت بإدراج شخصيات شاذة والترويج للمثلية الجنسية كأمر مباح لديها ضمن أعمالها القادمة، مشيرة إلى ان الأمر أصبح شديد الخطورة على مجتمعنا المصري ويضرب كافة الثوابت الدينية والعقائدية والدستورية فى مقتل، كون الترويج لمثل هذه الأعمال الشاذة وترسيخها بوجدان الأطفال طامة كبرى وتأتى بتأثيرات مجتمعية ودينية خطيرة للغاية.

وتابعت : إن تناول أفلام "ديزني" الترويج للمثلية الجنسية والشذوذ وغيرها من الأفكار الهدامة، لاسيما بين أطفالنا هي لتدمير براءة أطفالنا والتأثير على نفسيتهم.

وأضافت د. ايناس عبد الحليم، أن مثل هذه الأفعال وغيرها هدفها تدمير النشء وبث السموم والأفكار الملحدة بين أطفالنا، ضمن خطة ممنهجة لتدمير شبابنا وأطفالنا، وأن هناك العديد من الدول العربية حجبت منصة وموقع دينزي وديزني بلس، وأن الأوان أن يكون لمصر مثل هذا الموقف وحجب هذه المواقع وغيرها والتى تبث سمومها بين أطياف المجتمع المصري.

واكملت عضو مجلس النواب، لقد استقرت أحكام القضاء المصرى على أحقية الدولة المصرية على حجب مثل هذه المواقع وغيرها ،و كانت آخر هذه الأحكام حكم محكمة القضاء الادارى- الدائرة الأولى- بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الثلاثاء الموافق 12-5-2009، والتى حكمت بحجب المواقع الإباحية على شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) وما يترتب علي ذلك من آثار.

كما أن الدستور المصرى اوضح فى المادة [9] منه على أن ( الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين و الأخلاق والوطنية ،و تحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية و ما يتمثل فيه من قيم و تقاليد ،مع تأكيد هذا الطابع و تنميته فى العلاقات داخل المجتمع المصري) وتنص المادة (10) على أن (تكفل الدولة حماية الأموية و الطفولة ، وترعى النشىْ والشباب و توفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم ).

و تنص المادة (12) على أن (يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها والتمكين للتقاليد المصرية الأصلية ، و عليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية و الوطنية ، والتراث التاريخي للشعب والحقائق العلمية والآداب العامة ، وذلك فى حدود القانون ،وتلتزم الدولة بابتياع هذه المبادئ و التمكين لها ).

كما أن قضاء محكمة النقض قد استقر على أن فى تعريف الحريات و الحقوق العامة التي كفلها الدستور وهي أنها ليست حريات وحقوقا مطلقة _ وإنما مقيدة بالحفاظ علي الطابع الأصيل للأسرة التي هي أساس المجتمع والتي قوامها الدين والأخلاق والوطنية ، والتزام الدولة والمجتمع بمراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية و القيم الخلقية والوطنية ،و التراث التاريخي للشعب والحقائق العلمية والآداب العامة، مما يستلزم معه اتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة وتطبيق صحيح القانون والدستور لحجب مثل هذه المواقع والمنصات الالكترونية.

وطالبت د. ايناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، الجهاز القومي للاتصالات بتطبيق ما هو مناط به بموجب القانون وحجب كافة مواقع ومنصات ديزني وديزني بلس، كونها تروج لأفكار تدعو إلى الفسق والفجور وتهدم ثوابت المجتمع المصرى وتضر بأطفالنا.

وطالبت كافة أجهزة الدولة بتطبيق أحكام القضاء المصرى ومنع نشر مثل هذه المواقع التى تحد على الفجور والفسق ونشر الرزيلة. كما طالبت بحملات توعية للآباء والأمهات بخطورة مثل هذه المواقع الالكترونية والمنصات التى تبث سمومها تحت ستار الحريات والحقوق وسماع الطرف الآخر وما شابه من الكلمات والعبارات التى تعتبر منفذا لهدم القيم والثوابت الأخلاقية والدينية.