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القاهرة في الأربعاء 22 يونيو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /706200/ضبط-3-أشخاص-بالشرقية-والجيزة-يروجون-أسئلة-زاعمين-أنها-لامتحانات-الثانوية

وجهت الأجهزة الأمنية جهودها فى ضبط القائمين على تداول أسئلة الإمتحانات عبر وسائل التواصل الإجتماعى، ونجحت في ضبط 3 أشخاص بالشرقية والجيزة لقيامهم بترويج أسئلة زاعمين انها لامتحانات الثانوية العامة.

رصد المتهمين وضبطهم

فتمكنت الاجهزة الامنية من تم ضبط شخص بالشرقية لقيامه بإنشاء برنامج على مواقع التواصل الإجتماعى لتسريب الإمتحانات ، وكذا (شخصين) بالجيزة لقيامهما بإنشاء قناه على موقع تليجرام لنشر الأسئلة والإدعاء بكونها أسئلة إمتحانات ثانوية عامة وبحوزتهما (5هاتف محمول- طبنجة صوت– كارت ميمورى– مبالغ مالية من متحصلات نشاطهما غير المشروع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

4 يروجون الأسئلة

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها فى ضبط القائمين على تداول أسئلة الإمتحانات عبر وسائل التواصل الإجتماعى.

تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط 4 أشخاص بمحافظات (سوهاج – المنيا – الدقهلية – بورسعيد) لقيامهم بإنشاء عدد من الحسابات والمجموعات على مواقع التواصل الإجتماعى لنشر أسئلة لبعض المواد الدراسية والإدعاء بكونها أسئلة إمتحانات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ربة منزل تقفز من الطابق السادس

أمرت نيابة عين شمس، اليوم الثلاثاء ، بتشريح جثة ربة منزل لقيت مصرعها بعد أن قفزت من الطابق السادس لبيان الاسباب وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من اعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

تفاصيل الجريمة

واستمع رجال مباحث قسم شرطة عين شمس لاقوال زوج ربة منزل لقيت مصرعها بعد أن قفزت من شرفة شقتها بالطابق السادس. واكد الزوج انه عقب رجوعه من العمل سمع أصواتا غريبة تصدر من داخل الشقة وبفتحه الباب تسلل بهدوء إلى غرفة النوم مصدر الصوت فتفاجئ بزوجته في أحضان رجل غريب، وعندما حاول الامساك بهما هربت الزوجة منه وقفزت من شرفة الشقة فلقيت مصرعها في الحال.

وتبين أن المتوفية كانت مع عشيقها داخل الشقة ثم دخل زوجها ووجدهما في وضع مخل فقامت الزوجة بالقفز من شرفة الشقة هربا من زوجها.

ورود بلاغ

تلقى قسم عين شمس، بلاغا من الأهالى يفيد بمصرع ربة منزل إثر سقوطها من الطابق السادس بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة تدعي "مي. ع.ز" في العقد الثالث من عمرها إثر إصابتها بكسور وكدمات متفرقة بجسدها وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال زوجها وأسرتها وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة.

تحريات

وكشفت التحريات الأولية، أن المتوفية استقبلت عشيقها داخل الشقة لممارسة الجنس، ثم دخل زوجها وضبطها فى أحضان عشيقها فقامت بالقفز من شرفة شقتها هربا من انتقام الزوج، ولقيت مصرعها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.