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القاهرة في الأربعاء 22 يونيو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /706197/معرض-عمارة-الحرمين-الشريفين-يستعرض-أبرز-المقتنيات-الأثرية-والتاريخية-للحرمين-الشريفين-عبر-العصور

دوت الخليج

ويهدف المعرض إلى إبراز جهود المملكة ودورها البارز في عمارة الحرمين الشريفين، والخدمات التي تقدمها لضيوف الرحمن، كما يعرض داخل المعرض البرامج والأنشطة والخدمات التي تقدمها الرئاسة.

كما يحتوي المعرض الذي يستمر 7 أيام ويستقبل الزوار يوميًا من الساعة (9 ص - 11 م) على عدة أركان لتعريف الزوار بما يحتويه على مواد قيمة معرفية وهي ركن معالم المسجد الحرام وركن أدوات واطياب الكعبة المشرفة وركن الطفل وركن الإهداءات.

ويعد معرض عمارة الحرمين الشريفين أحد أهم المعالم في مكة المكرمة ومزارًا لضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار يطَلعون فيه على تاريخ الحرمين الشريفين ونافذة ثقافية ومنبرًا تاريخياً لعرض أبرز المقتنيات الأثرية والتاريخية للحرمين الشريفين عبر العصور الزمنية المختلفة، وامتداداً لجهود المملكة في الحفاظ على التراث الإسلامي العريق.

«الخطوط السعودية» تتيح خدمة استلام أمتعة الحجاج من مقر إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة

كانت قد بادرت الخطوط السعودية، بتقديم خدمة جديدة مجانية تُعنى بإنهاء إجراءات السفر للرحلات الدولية بما يشمل إصدار بطاقة الصعود للطائرة وكذلك بطاقة الأمتعة، إلى جانب استلام أمتعة المجموعات من مقر سكنهم بمكة المكرمة والمدينة المنورة قبل موعد إقلاع رحلاتهم بـ (24) ساعة لإنجاز جميع الإجراءات المتعلقة بها ومن ثم نقلها مباشرة إلى منطقة قبول الأمتعة بالمطار.

وتأتي الخدمة التي توفرها "السعودية" عبر التنسيق المسبق من قبل ممثلي المجموعات مع مقدمي الخدمة بمكة المكرمة على مدار الساعة عبر البريد الإلكتروني ([email protected]) وكذلك عن طريق خدمة (WhatsApp) للرقم (+966515223812)، إلى جانب المدينة المنورة عبر البريد الإلكتروني ([email protected]) وخدمة (WhatsApp) عبر الرقم (+966515223813) ، وذلك في إطار حرص الخطوط السعودية على تسهيل إجراءات السفر لضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام، وتفادياً للازدحام بالمطارات في مرحلة العودة.

حملةً توعويةً تتعلق بتعليمات الأمتعة لضيوف الرحمن

كما أطلقَت الخطوطُ السعوديةُ - في سياق متصل- حملةً توعويةً تتعلق بتعليمات الأمتعة لضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام ومعايير الأنظمة الخاصة بها، وتشمل العديدَ من المواقع داخل وخارج المملكة، وذلك في إطار حرصها على انسيابية الحركة في المطارات والعمليات التشغيلية في مرحلة العودة بعد أداء النسك.

وتستوفي الحملة التوعوية توضيح جميع الأنظمة المتعلقة بالأمتعة، إذْ رُوعي في مضامينها استخدام الأسلوب المُيَسَّرِ المدعم بالصور، بالإضافة إلى توفيرها بـ (6) لغاتٍ متنوعة يتحدث بها الحجاج، فيما سيتم توزيعها على أكثر من (20) محطة دولية، إلى جانب مختلف المواقع داخلياً وتشمل حملات الحج في المشاعر والمخيمات وكذلك الفنادق في كلٍ من مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وتتضمنُ تعليماتُ الحملة تأكيدَ عدمِ حملِ أيِّ نوعٍ من السوائل؛ بما فيها مياه زمزم داخل الأمتعة، بالإضافة إلى ضرورة أن تكون الأمتعةُ بحالة جيدة ومغلفة، وغيرها من التعليمات التي يراد منها إتمام مرحلة العودة دون أي عوائق.

وتواصلُ الخطوطُ السعوديةُ استقبالَ ضيوف الرحمن في مرحلة الوصول عبر الرحلات المخصصة لنقل الحجاج التي تصل إلى العديد من الوجهات وبمساندة شبكة الرحلات المجدولة والإضافية الممتدة إلى أنحاء المملكة كافة، وتطير إلى أربع قارات حول العالم.