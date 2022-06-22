انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد إصابته بكسر مزدوج في القدم.. تفاصيل الحالة الصحية للناقد مجدي الطيب حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 22 يونيو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /706192/بعد-إصابته-بكسر-مزدوج-في-القدم-تفاصيل-الحالة-الصحية-للناقد-مجدي-الطيب

أثار الناقد الفني مجدي الطيب ضجة وجدلا كبيرًا بعد نشره مجموعة صور له عقب إصابته بـ كسر مزدوج في قدمه اليسرى أثناء تواجده ضمن فعاليات مهرجان چربة السينمائي.

دوت الخليج يرصد تفاصيل الحالة الصحية للناقد الفني مجدي الطيب

إصابة مجدي الطيب

نشر الناقد الفني مجدي الطيب مجموعة من الصور له بعد الإصابة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وعلق عليها قائلًا: “تحية للدولة التونسية، لم أكن أود أن أشغلكم بشأن خاص، لكن ما دفعني للكتابة هي الرغبة في رد جزء من الدين الكبير”.

وأضاف: “الذي أحاط بعنقي، وما زال يشملني بالدعم والرعاية، من قبل الدولة التونسية، بأجهزتها الرسمية والشعبية؛ بعد ما تسبب انزلاقي بغرفتي بالفندق في كسر مزدوج بقدمي اليسرى، استدعى نقلي على وجه السرعة”.

وتابع الناقد الفني مجدي الطيب: “بجهد مشكور من إدارة فندق بالما أزور، لإحدى المراكز الصحية في چربة، لكن التشخيص أقر بضروة اجراء عملية جراحية عاجلة”.

مجدي الطيب مهرجان جربة السينمائي

واستكمل قائلًا: “وعلى الفور تحركت السيدة عبلة الأسود، رئيس مهرجان چربة السينمائي، وأمرت بنقلي إلى مصحة چربة الدولية، كونها مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية، وكلفت الجميلة الدؤوبة "فرح"، بنت الناس والأصول”.

وقال أيضًا في تعليقه على الصور: “بألا تفارقني، وأن تظل بجانبي طوال الوقت، كما لازمتني عبلة، وهي بالمناسبة كريمة الطاهر الأسود، أحد القوميين العرب، طوال ساعات العملية الجراحية، ولم تغادر المصحة، هي وأصدقائي: أحمد النجار، محمد قناوي، محمود موسى، وخالد محمود، إلا بعد الإطمىنان علي في غرفتي بالمصحة الدولية”.

وكتب: “ولم يتوقف الدعم عندهما، بل أحاطتني مدير المصحة برعايتها، وشرفتني بزيارتي في غرفتي، وإهدائي باقة ورد، كما أحاطني الطاقم الطبي بكل الاهتمام، والعناية، حتى أنهم بداوا معي جلسات العلاج الطبيعي على أن استكمله في القاهرة”.

وتابع قائلًا: “فضلًا عن الحفاوة، والابتسامة التي لم تفارق وجوههم طوال الوقت.. وفي مبادرة نبيلة قامت شركة الخطوط الجوية التونسية بتهيئة "الجو" لعودتي إلى القاهرة، بعد انتهاء المهرجان، بأن حجزت لي مقاعد مريحة في الطائرة لأنعم بالراحة الكاملة”.

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واختتم: “شكرًا للدولة التونسية الحبيبة، شكرًا لوزيرة الثقافة حياة قطاط، شكرًا السيدة عبلة الأسود، شكرًا لمديرة مصحة چربة الدولية، وطاقمها الطبي، ووافر الشكر والامتنان لكل أصدقائي هنا، وكل أعضاء الوفد المصري في المهرجان، الذي لم يتوقف عن السؤال عني”.