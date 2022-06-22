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القاهرة في الأربعاء 22 يونيو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /706206/القائم-بأعمال-وزير-الصحة-يتابع-الموقف-التنفيذي-لأعمال-الإنشاء-والتطوير-بعدد-من-المنشآت-الطبية

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، اجتماعا مع مسئولي إحدى الشركات العاملة في مجال المقاولات والاستثمارات، لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال الجارية بعدد من المنشآت الطبية على مستوى الجمهورية.

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وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير اطلع على تقارير الموقف التنفيذي لأعمال الإنشاءات والتطوير والتجيهزات بـ 56 منشأة طبية تتنوع بين مستشفيات ووحدات ومراكز طب أسرة، ومراكز تنمية الأسرة، بعدد من محافظات الجمهورية.

الدكتور خالد عبد الغفار يشدد على المتابعة الميدانية المستمرة لأعمال إنشاء وتطوير مشروعات القطاع الصحي

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير تابع نسب إنجاز الشركة في كل مشروع، والتحديات التي قد تواجه الأعمال، بما يساهم في سرعة الانتهاء من تلك المشروعات، مشددا على ضرورة المتابعة الميدانية لأعمال الإنشاءات والتطوير في مشروعات القطاع الصحي، والتي يجري تنفيذها بالتعاون مع كبرى شركات إنشاء وتجهيز المنشآت الطبية.

القائم بأعمال وزير الصحة يوجه بحوكمة منظومة متابعة تنفيذ المشروعات

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير تابع ملفات التعاون مع الشركة في تنفيذ عددا من المنشآت الطبية التي ستعمل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية، موجهًا بحوكمة منظومة متابعة الأعمال الجارية بالمشروعات، للتأكد من مطابقة التنفيذ للمعايير والجداول الزمنية المحددة.