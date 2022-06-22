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القاهرة في الأربعاء 22 يونيو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /706191/التعليم-تطبيق-التوكاتسو-على-100-مدرسة-حكومية-ضمن-مبادرة-حياة-كريمة

عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع بعثة الجايكا (طوكيو)؛ لمتابعة مشروع نقل النموذج اليابانى فى التعليم من خلال أنشطة التوكاتسو.

دوت الخليج

حضر اللقاء الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى، والدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشؤون المعلمين، والدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي الأسبق وأمين عام لجنة تسيير الشراكة المصرية اليابانية للتعليم EJEP، ونيفين حمودة مستشار وزير التعليم للعلاقات الاستراتيجية والمشرف على مشروع المدارس المصرية اليابانية، والدكتورة هانم أحمد مستشار الوزير للتعاون الدولى، ومن الجايكا، تاناكا شينشيرو سان كبير مستشاري التعليم الشامل بجايكا، وإيواساكي سان نائب مدير مجموعة التعليم الأساسي بقسم التنمية، وشينو مادوكا سان ممثل مكتب جايكا في مصر، والأستاذة دينا كرم كبير مسئول البرامج، والأستاذة هبة الحسيني مسؤول برامج بمكتب الجايكا مصر، وناكاجيما موتو سان مستشار مشروع التوكاتسو، و الأستاذة رندا لاشين من فريق الدعم الفني للخبراء اليابانين.

وأوضح الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين أنه سيتم البدء في التدريب على تنفيذ أنشطة التوكاتسو في جميع المدارس التي تطبق المنهج المصري الجديد، مشيرًا إلى أن المنهج المصري الجديد يحتوى على مكون أنشطة توكاتسو أسبوعي لكل المدارس (45 دقيقة أسبوعيًا - 3 أنشطة)، إلا أنه لم يتم تفعيله بشكل قوي بسبب تعطل الدراسة كإجراء احترازي منعًا لانتشار وباء كورونا.

وأشار إلى استهداف تحقيق هذا النشاط في المرحلة الثانية من التعاون الياباني حيث سيتم البدء بتنظيم ورش عمل لتهيئة وتفعيل أنشطة التوكاتسو في كل المدارس الحكومية، وتبدأ المرحلة الأولى شهر يوليو ٢٠٢٢.

وأكد نائب الوزير، أنه حفاظًا على الهوية وفلسفة التعليم الياباني وتطبيق فلسفة التوكاتسو كما هو متبع في اليابان، تم البدء في إطلاق شهادة اعتماد لمدربي التوكاتسو حيث تم الإتفاق مع وكالة الجايكا على إصدار أول شهادة اعتماد لتدريب التوكاتسو.

تطبيق أنشطة التوكاتسو على 100 مدرسة حكومية

وأشارت نيفين حمودة مستشار وزير التعليم للعلاقات الاستراتيجية والمشرف على مشروع المدارس المصرية اليابانية، إلى أنه تم اتخاذ القرار بتفعيل المكون الثانى للاتفاقية مع اليابان وهى 100 مدرسة حكومية يتم تحسين البيئة المدرسية بها و سوف يتم اختيارها ضمن مدارس مبادرة حياة كريمة، حيث يتم تفعيل الأنشطة الأساسية - الباقة الموسوعة علي تلك المدارس الحكومية.

ومن جهته، أكد تاناكا شينشيرو سان كبير مستشاري التعليم الشامل بجايكا بأن اعتماد أول 9 مدربين مصريين كمدربين معتمدين لأنشطة التوكاتسو فى العالم يعتبر إنجازًا كبيرًا، ونستهدف زيادة أعداد مدربين التوكاتسو للحفاظ على الهوية اليابانية الحقيقية لأنشطة التوكاتسو.

وقد قامت اوساكي سان بالتعرف علي منظومة التدريب والمطبقة لكل معلمي مصر وقنوات التدريب المختلفة المتاحة، وأعربت عن سعادتها بخطة الوزارة لتضمين التدريب علي أنشطة التوكاتسو لتدريبات المعلمين القائمين علي المنهج المصري الجديد 2.0.