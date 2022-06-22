لطلاب الثانوية العامة.. أسئلة امتحان المواد الأساسية موحدة وستخاطب الفهم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 22 يونيو 2022 11:23 صباحاً - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة، فى المواد الدراسية الأساسية، التى تنطلق الأحد المقبل موحدة للجميع، مع اختلاف ترتيبها فى النماذج الـ"4"، مضيفة أن الأسئلة سوف تخاطب الفهم ونواتج التعلم ويجب على الطلاب الاستعداد لها بعيدا عن الحفظ.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام بلغ 707 آلاف و992 طالبا وطالبة (الشعبتين العلمية والأدبية)، داخل 2089 لجنة سير بكل قطاع على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والتي أعلنتها الوزارة، والعمل على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية "موبايل- سماعات"، موضحة أن كتيب المفاهيم سيتم توزيعه على لجان الامتحانات قبل انطلاق ماراثون الامتحانات، مؤكدة ضرورة التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وتسليمه للمراقبين بعد انتهاء الامتحان يوميًا، وذلك لأنه ليس مسموح للطالب الخروج بكتيب المفاهيم من اللجنة.