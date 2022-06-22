اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي بالمطارات المصرية.. تتفقد مطاري طابا وشرم الشيخ...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 22 يونيو 2022 11:22 صباحاً - في ضوء توجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدني باستمرار الجولات التفقدية التي تقوم بها اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي بالمطارات المصرية برئاسة الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، من أجل متابعة وتقييم الوضع الأمني والصحي والبيئي بالمطارات المصرية.

قامت اللجنة بأولي جولاتها التفقدية لمطار طابا الدولي،، حيث تفقدت اللجنة صالتي السفر والوصول وصاله الطوارئ وإدارة الجوازات والجمارك ومبنى الأرصاد الجوية وبرج المراقبة الجوية ومكتب مصر للطيران للخطوط الجوية والخدمات الأرضية والأسواق الحرة ومنطقة سيور الحقائب،، وتابعت اللجنة أيضا منظومة الكاميرات الحرارية،والكافتيريا ومكتب الحجر الصحى بالمطار .

ثم أعقبها جولة بمطار شرم الشيخ الدولي،، حيث تفقدت اللجنة أعمال التطوير بمبنى الركاب (٢) وصالتي السفر والوصول ومنافذ الأسواق الحرة وكاونترات الجوازات بالإضافة إلى متابعة أعمال تطوير البوابات الجديدة لمطار شرم الشيخ وكذلك منطقة انتظار السيارات لزيادة طاقتها الاستيعابية من ٢٨٢ أتوبيس إلى ٣١٠ أتوبيس،، وزيادة سعةانتظار السيارات من ١٨٣ سيارة لتصبح ٢٤٠ سيارة،فضلا عن زيادة الاستاندات من ٤٦ الي ٦٨ استاند وتطوير كافة طرق الخدمة داخل المطار.

جدير بالذكر أن هذه الجولات تأتى في ضوء تنفيذ توجيهات الدولة المصرية من أجل تعزيز النواحي البيئية والصحية والأمنية، من خلال أعمال اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي والمشكلة بقرار رئاسة مجلس الوزراء للقيام بالتفتيش الدوري على كافة المطارات المصرية، للتأكد من الإجراءات والتدابير المطبقة لحماية السائحين والعاملين بالقطاعات المختلفة.