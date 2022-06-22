حلقة نقاشية بأكاديمية الشرطة عن الأمن السيبرانى (صور)

جدة - نرمين السيد - وقال اللواء هانى أبوالمكارم، رئيس أكاديمية الشرطة، فى بداية كلمته، إن الحلقة النقاشية أحد ثوابت وزارة الداخلية، وتعمل الوزارة فى مواجهة جرائم تقنية المعلومات وتوعية المعلومات وتأمين البنية التحية، لتعطيل الخدمات التى تقدمها للمواطنين عبر الإنترنت ومكافحة جرائم الاحتيال المالى، والذى يستهان بها بكل أشكال، وتعمل الوزارة على دعم كل المؤسسات وتأمين العنصر البشرى، ووجوب الالتزام بأمن المعلومات تداركا لوقوع ثمة هجمات إلكترونية، وتم تضمين دبلومة الأمن المعلوماتية، وتدريس الأمن المعلوماتى لطلبة أكاديمية الشرطة، وكذلك تدريس الأمن السيبرانى.



ويشارك فى الحلقة النقاشية عدد من قيادات الوزارة من مختلف القطاعات، وطلاب أكاديمية الشرطة، والكليات والمعاهد العسكرية، وطلاب الجامعات، وعدد من الخبراء والإعلاميين.