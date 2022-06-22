محافظ أسيوط يتفقد تطوير مسار العائلة المقدسة بالقوصية (صور)

جدة - نرمين السيد - تفقد عصام سعد محافظ أسيوط، أعمال تطوير مسار محطات رحلة العائلة المقدسة والدير المحرق بمركز القوصية وذلك للوقوف على أعمال التطوير للمسار والمحطات والمواقع الأثرية، وذلك ضمن أعمال مشروع إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة.





ويأتى ذلك نظرًا للأهمية الدينية والتاريخية لمحطات الرحلة المقدسة التى بلغت 25 موقع على مستوى الجمهورية من بينها محطتين هامتين بالمحافظة وهما (الدير المحرق بالقوصية، ودير العذراء بدرنكة بمركز أسيوط) داخل نطاق المحافظة وتنفيذًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتنمية الصعيد وإحياء مسار رحلة العائلة المقدسة بمصر وحفاظًا على الإرث الإنسانى ولتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

حيث كان فى استقبال المحافظ بالدير المحرق الأنبا بيجول أسقف الدير المحرق والأب عمانويل والأب ماكسيموس المحرقى والأب يسطس والأب أنانسيوس والأب أولوجيوس وعدد من قساوسة وآباء الكنيسة.

ورافق المحافظ خلال الجولة عثمان الحسينى مدير الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحى وهويدا شافعى رئيس مركز ومدينة القوصية والمهندس صابر عبدالرؤوف مدير تنفيذ المشروعات بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة والمهندس محمود أحمد مدير منطقة أسيوط بهيئة الطرق.

حيث بدأ المحافظ جولته بتفقد الأعمال الجارى تنفيذها من تطوير لمسار رحلة العائلة المقدسة والطريق المؤدى إلى الدير المحرق بقرية مير التابعة لمركز القوصية وتابع ما تم تنفيذه خلال المرحلة الحالية والتى تضمن إنشاء 3 بوابات وتطوير لأخرى فضلاً عن اللوحات الارشادية والمعلوماتية لتحديد الطرق والمزارات المؤدية للأديرة والبالغ عددها 34 لوحة ارشادية ومعلوماتية لتحديد الطرق والمزارات المؤدية للأديرة وبرجولات خشبية وغيرها من أعمال التطوير والتى تم انشائها وفقا لشكل جمالى وحضارى مميز وتابع أعمال تركيب الأعمدة والإضاءة ودهان الأسوار والبلدورات وتخطيط الشوارع المؤدية للدير.

كما زار المحافظ ومرافقوه الدير المحرق والتقى الأنبا بيجول أسقف الدير المحرق وعددًا من القساوسة والرهبان ومسئولى الدير واستمع إلى شرح مفصل منهم عن الدير وتاريخه والأماكن الأثرية والتاريخية به ومنها الحصن الأثرى وأقدم كنيسة والدير المحرق بموقعه المتميز حيث يقع فى منتصف أرض مصر تمامًا من جميع الإتجاهات ويعتبر الدير الوحيد الذى مكثت به العائلة المقدسة أطول فترة بلغت حوالى 6 أشهر و10 أيام خلال رحلتها.

وطالب المحافظ بضرورة تنفيذ الأعمال والتأكيد على مراعاة الاشتراطات الفنية والمواصفات اللازمة لأعمال التطوير للحفاظ على القيمة التاريخية والدينية لتلك الأماكن مشيرًا إلى توفير جميع الخدمات والمرافق لتلك المحطات ورصف الطرق المؤدية إلى المزارات الدينية والأماكن الأثرية الهامة وإزالة جميع الإشغالات على الطرق الرئيسية والفرعية بإعتبارها أماكن ذات قيمة تاريخية ودينية كبيرة ومقصد للسياح والحجاج المسيحيين من جميع أنحاء العالم مشيرًا إلى أهمية تعظيم الاستفادة من تلك الأماكن السياحية الهامة والترويج السياحى لها.

ويعتبر دير السيدة العذراء "المحرق" من أهم المزارات الدينية فى أسيوط والذى يقع بسفح جبل "قسقام" على بعد 12 كم غرب مدينة القوصية التابعة لمحافظة أسيوط فى الكيلو 327 طريق (القاهرة - أسوان) ويعد من أهم المعالم السياحية والقبطية فى مصر بل والعالم ويضم الدير "المحرق" ثان أقدم كنيسة فى العالم بعد كنيسة بيت لحم فى فلسطين ويقصده آلاف الزائرين من مصر والأجانب على مدى العام.

يذكر أن محافظة أسيوط تحظى بنقطتين من أهم نقاط المسار وهما دير العذراء بدير درنكة التابعة لمركز أسيوط والذى يقع بالجبل الغربى حيث يوجد بالدير كنيسة العذراء بالمغارة الآثرية والنقطة الثانية هى دير المحرق الذى يقع فى مركز القوصية وقد أقامت فيه العائلة المقدسة ما يزيد على ستة أشهر وهى أطول فترة قضتها العائلة فى مكان خلال رحلتها كما إن الدير يضم الكنيسة الآثرية وهى الأقدم فى العالم حيث دشنها السيد المسيح بنفسه.