محافظ بورسعيد يستعرض مقترح تطوير طريق قناة الاتصال

جدة - نرمين السيد - عقد عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعا، لمناقشة مستجدات الأعمال فى مقترح مشروع تطوير ورفع كفاءة وإنشاء طريق بحرى وقبلى قناة الاتصال بدءا من محمد على حتى امتداد شارع عزمى.





ويأتى ذلك فى إطار خطة محافظة بورسعيد الموسعة لتطوير المحاور والطرق الرئيسية والفرعية وخلق محاور مرورية جديدة لإحداث السيولة المرورية فى حركة السيارات والمواطنين والقضاء على مشكلات الاختناق المرروى فى بعد المناطق خلال أوقات الذروة.

حضر الاجتماع المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد مستشار المحافظة للمشروعات والشئون الفنية، والمهندسة هويدا شميس رئيس جهاز تعمير سيناء فرع بورسعيد، والدكتور عماد نبيل الاستشارى والقائمين على تنفيذ المشروعات.

واستمع محافظ بورسعيد لتطورات الأعمال حول مقترحات التطوير واليات تنفيذها، مشيرا أن الأعمال تشمل امتداد شارع عزمى وصولا بالسكة الحديد، وجنوبا حتى كوبرى النصر، وسيتم تخصيص طريق للشاحنات لفصل سيارات النقل عن الملاكى والأجرة وتنظيم الحركة المرورية، وإقامة ممشى بقناة الاتصال، فضلا عن إنشاء ساحة انتظار جنوب كوبرى النصر، لافتا انه سيتم البدء فى الأعمال كمرحلة اولى بداية من كوبرى عزمى حتى أول الشاحنات، ومن الشاحنات حتى السكة الحديد كمرحلة ثانية.

كما ناقش المحافظ مع الحضور، الموقف التنفيذى فى تطوير عدد من الطرق والمحاور بنطاق المحافظة، موجها بتكثيف الأعمال والجهود وإنجازها على أعلى درجة من الكفاءة، وأوضح محافظ بورسعيد أن مقترح التطوير يعمل على تخفيف الضغط على كوبرى عزمى ومنفذ الرسوة وكوبرى النصر، وشارع محمد على، ويمنع حدوث اختناق مرورى خلال أوقات الذروة، فضلا عن تيسير الحركة المرورية بعد تخصيص شارع للنقل الثقيل وغير مسموح للنقل الثقيل أن يمر بشارع محمد على بعد تنفيذ مشروع التطوير.

ووجه المحافظ بالتنسيق بين كافة الجهات المختصة بالعمل وتحديد مدة زمنية للانتهاء من مشروع تطوير ورفع كفاءة وإنشاء طريق بحرى وقبلى قناة الاتصال بدءا من محمد على حتى امتداد شارع عزمى فى اقرب وقت.