محافظ المنيا يوجه بتشكيل لجنة لدراسة تقنين أوضاع محطات الوقود

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، والمهندس مروان محمد رئيس جهاز تنمية المشروعات، والمهندس عاطف طه مدير أملاك الدولة، والمهندس خالد طه مدير التفتيش الهندسى بالمحافظة، وعدد من رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن.

وشدد المحافظ على تيسير جميع الإجراءات وفقاً للقانون لتوفيق أوضاع تلك المحطات، كما وجه المحافظ بتشكيل لجنة تضم ممثلين من السلامة والصحة والمهنية والتموين والحماية المدنية، وعدد من الجهات المعنية لفحص ودراسة أوضاع محطات الوقود المنتشرة بالقرى، لتقنين أوضاعها، وبهدف تأمين المواطنين والحفاظ على سلامتهم.