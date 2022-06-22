تعميم أنشطة التوكاتسو اليابانية على جميع مدارس المنهج الجديد

جدة - نرمين السيد - عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اجتماعا مع بعثة الجايكا (طوكيو)؛ لمتابعة مشروع نقل النموذج اليابانى فى التعليم من خلال أنشطة التوكاتسو.

وبحسب بيان صحفى، اليوم الأربعاء، حضر اللقاء الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير للتعليم الفنى، والدكتور رضا حجازى، نائب الوزير لشؤون المعلمين، والدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى الأسبق وأمين عام لجنة تسيير الشراكة المصرية اليابانية للتعليم EJEP، ونيفين حمودة، مستشار وزير التعليم للعلاقات الاستراتيجية والمشرف على مشروع المدارس المصرية اليابانية، والدكتورة هانم أحمد، مستشار الوزير للتعاون الدولى، ومن الجايكا، تاناكا شينشيرو سان، كبير مستشارى التعليم الشامل بجايكا، وإيواساكى سان، نائب مدير مجموعة التعليم الأساسى بقسم التنمية، وشينو مادوكا سان، ممثل مكتب جايكا فى مصر، ودينا كرم، كبير مسئول البرامج، وهبة الحسينى، مسؤول برامج بمكتب الجايكا مصر، وناكاجيما موتو سان، مستشار مشروع التوكاتسو، ورندا لاشين، من فريق الدعم الفنى للخبراء اليابانين.

وأوضح الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين أنه سيتم البدء فى التدريب على تنفيذ أنشطة التوكاتسو فى جميع المدارس التى تطبق المنهج المصرى الجديد، مشيرا إلى أن هذا المنهج يحتوى على مكون أنشطة توكاتسو أسبوعى لكل المدارس (45 دقيقة أسبوعيا - 3 أنشطة)، إلا أنه لم يتم تفعيله بشكل قوى بسبب تعطل الدراسة كإجراء احترازى منعا لانتشار وباء كورونا.

وأشار إلى استهداف تحقيق هذا النشاط فى المرحلة الثانية من التعاون اليابانى حيث سيتم البدء بتنظيم ورش عمل لتهيئة وتفعيل أنشطة التوكاتسو فى كل المدارس الحكومية، وتبدأ المرحلة الأولى شهر يوليو 2022.

وأكد أنه حفاظا على الهوية وفلسفة التعليم اليابانى وتطبيق فلسفة التوكاتسو كما هو متبع فى اليابان، تم البدء فى إطلاق شهادة اعتماد لمدربى التوكاتسو حيث تم الإتفاق مع وكالة الجايكا على إصدار أول شهادة اعتماد لتدريب التوكاتسو.

وأشارت نيفين حمودة، مستشار وزير التعليم للعلاقات الاستراتيجية والمشرف على مشروع المدارس المصرية اليابانية، إلى أنه تم اتخاذ القرار بتفعيل المكون الثانى للاتفاقية مع اليابان وهى 100 مدرسة حكومية يتم تحسين البيئة المدرسية بها و سوف يتم اختيارها ضمن مدارس مبادرة حياة كريمة، حيث يتم تفعيل الأنشطة الأساسية - الباقة الموسوعة على تلك المدارس الحكومية.

ومن جهته، أكد تاناكا شينشيرو سان، كبير مستشارى التعليم الشامل بجايكا، أن اعتماد أول 9 مدربين مصريين كمدربين معتمدين لأنشطة التوكاتسو فى العالم يعتبر إنجازا كبيرا، ونستهدف زيادة أعداد مدربين التوكاتسو للحفاظ على الهوية اليابانية الحقيقية لأنشطة التوكاتسو.

وقامت أوساكى سان بالتعرف على منظومة التدريب والمطبقة لكل معلمى مصر وقنوات التدريب المختلفة المتاحة، وأعربت عن سعادتها بخطة الوزارة لتضمين التدريب على أنشطة التوكاتسو لتدريبات المعلمين القائمين على المنهج المصرى الجديد 2.0.