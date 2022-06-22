أمن الخليج.. لقاء الرئيس السيسى وبن سلمان يتصدر عناوين الصحف الكويتية

جدة - نرمين السيد - أبرزت الصحف الكويتية الصادرة، اليوم الأربعاء، تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال لقائه بولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان التزام مصر بموقفها الثابت تجاه أمن الخليج ورفض أى ممارسات تسعى إلى زعزعة استقراره.





وقالت صحيفة "الأنباء" تحت عنوان "السيسى لمحمد بن سلمان: ملتزمون بموقفنا الثابت تجاه أمن الخليج"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى شدد على التزام مصر بموقفها الثابت تجاه أمن الخليج كامتداد للأمن القومى المصرى ورفض أى ممارسات تسعى إلى زعزعة استقراره والحرص على الاستمرار فى تعزيز التشاور والتنسيق مع شقيقيه الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان تجاه مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك، وكذلك موضوعات التعاون الثنائى، فى إطار العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين مصر والسعودية، والتى تعكس الإرادة السياسية المشتركة ووحدة المصير.

وفى صحيفة "السياسة" وتحت عنوان " حجم التبادل التجارى المصرى – السعودى يقفز بنسبة 62% إلى 9.1 مليار دولار"، نقلت الصحيفة بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، التى أظهرت ارتفاع قيمة التبادل التجارى بين مصر والسعودية لتصل إلى 9.1 مليار دولار خلال العام الماضى، بزيادة نسبتها 62.1%، مقارنة بالعام 2020، حيث بلغت قيمة التبادل التجارى بين البلدين 5.6 مليار دولار.

وفى صحيفة "الجريدة" وتحت عنوان " خرجت القمة المصرية - السعودية بتوافق على التنسيق المشترك على المستوى الإقليمى " قالت الصحيفة إنه فى لحظة فارقة من إعادة ترتيب العلاقات بمنطقة الشرق الأوسط، وقبل القمة الأمريكية - العربية المقررة فى مدينة جدة منتصف الشهر المقبل، شهدت زيارة ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان لمصر وعقده قمة مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس، توقيع حزمة من الاتفاقيات الاستثمارية بقيمة 7.7 مليار دولار أمريكى، هدفها الرئيس دعم الاقتصاد المصرى.

وفى صحيفة "الرأى" وتحت عنوان "السيسى يشدد على الالتزام بأمن الخليج ومحمد بن سلمان لوقف التدخلات بالشؤون العربية"، أفادت الصحيفة بأن ولى عهد السعودية محمد بن سلمان شدد على أهمية استمرار التنسيق والتشاور المكثف وتبادل وجهات النظر بين مصر والسعودية للتصدى لما تواجهه الأمة العربية من تحديات وأزمات، والوقوف أمام التدخلات فى الشؤون الداخلية للدول العربية على نحو يستهدف زعزعة أمن المنطقة وشعوبها، مشيدا بدور مصر المحورى والراسخ كركيزة أساسية للأمن والاستقرار فى المنطقة.

وفى صحيفة "النهار" وتحت عنوان "السيسى ومحمد بن سلمان.. تعزيز الشراكة الاستراتيجية والاقتصادية"، قالت الصحيفة إن ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، والرئيس عبد الفتاح السيسى عقدا فى القاهرة جلسة محادثات ثنائية شملت مناقشة القضايا الإقليمية والدولية وسبل تعميق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والسعودية والتى تعززت أمس بتوقيع 14 اتفاقية اقتصادية بين البلدين.