انت الان تتابع خبر تصريحات مبروك عطية المثيرة للجدل بعد ذبح نيرة: الفتاة تتحجب عشان تعيش والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتشرت الكثير من التصريحات الخاصة بالدكتور مبروك عطية أستاذ الشريعة الإسلامية في جامعة الأزهر، التي اثارت الجدل الكبير حول واقعة ذبح فتاة المنصورة “نيرة”، وبالتحديد بعدما قال في بث مباشر “إن الفتاة تتحجب عشان تعيش وتلبس واسع عشان متغريش”.

تصريحات مبروك عطية المثيرة للجدل بعد ذبح نيرة

وتصريحات مبروك عطية حول ذبح فتاة المنصورة لم تكن هي فقط التي أثارت الجدل، ولكن يوجد الكثير من التصريحات والفتاوي التي تسببت في إثارة الجدل، ومن أهمها ان الزوجة لا يجوز لها أن تبات عند أهلها طالما لم تكون والدتها مريضة وترعاها، ولكن هي مسئولة عن زوجها ورعايته.

مبروك عطية يتحدث عن كورونا وحكم صرف الزوجه على زوجها

وأكد عطية إن فيروس كورونا هو عقاب إلهي إذا انتشر انتشاراً لا يحد ولا يواجه، وإذا لم يظهر علاج له يصبح ابتلاء وإذا وجد له دواء يصبح ابتلاء.

وأيضاً من أكثر التصريحات المثيرة للجدل هو عندما وصف عطية المرأة التي تعيش في الوقت الحالي مع زوجها وهي تصرف عليه وعلى اطفالها فهو يكون عنده قله دين وقله كرامة لأنه ارتضى بذلك لأن الرجل عليه أن يتحمل المسئولية كاملة، وقال “تبقي واطية لو صرفتى على جوزك وعيالك”.