انت الان تتابع خبر لفترة مش معروفة – قطع مياة الشرب عن هذه المناطق بـ”الأقصر” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة المياة والصرف الصحي بمحافظة الأقصر أنه تم قطع مياة الشرب اليوم الأربعاء عن منطقة شارع السعودية الرئيسي والمناطق المحيطة به “شارع الكويت وشارع الصفاء والمروة وشارع خلف مخبز عطية” بمدينة إسنا

وأوضحت مياة شرب الأقصر أنه جري قطع المياة لفترة غير محددة اعتباراً من الساعة الثامنة الساعة الثامنة صباح اليوم الأنتهاء من الأعمال، مشيرة أن قطع مياة الشرب بسبب ترحيل خط المياه قطر 4 بوصة المتعارض مع خط الصرف الصحي محطة رقم 3

وطالبت شركة المياة جميع المواطنين والمستشفيات بتوفير احتيجاتهم من مياة الشرب خلال الفترة المذكورة التي سوف يتم فيها قطع المياة والتي سوف يتم إعادة ضخها مرة اخري بعد الانتهاء من أعمال الصبانة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن على رقم ٠١٢٠٠٢٨٨٨٨٠.