انت الان تتابع خبر أسباب قفز الشاب من برج القاهرة.. النيابة توضحها وتكشف محتوى رسالتة لشقيقه والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تستمر النيابة العامة في مباشرة كل التحقيقات الخاصة بواقعة انتحار شاب برج القاهرة، وتلقت النيابة العامة إخطاراً مساء أمس 20 يونيو 2022 بسقوط شاب من أعلى برج القاهرة، وهذا يأتي بالتزامن مع ما تم رصده من قبل وحدة والرصد والتحليل في إدارة البيان في مكتب النائب العام من انتشار اخبار على مواقع الاجتماعي بخصوص الواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

انتقال النيابة إلى مكان الجريمة ومعاينة المتوفى

وبدأت النيابة العامة بالانتقال إلى مسرح الجريمة لمعاينته ومناظرة جثمان المتوفي، وتم فحص محتوى هاتفه المحمول الذي كان معه أثناء الحادث، وشاهدت النيابة العامة كاميرات المراقبة التي تخص مبني البرج، واستمعت إلى أقوال 2 من العاملين فيه و5 شهود من أصدقائه وأقاربه.

أسباب قفز الشاب من برج القاهرة تكشفه النيابة

وأعلنت النيابة أن الشاب المتوفي كان يمر بضائقة مالية بسبب الكثير من الأعباء الشخصية التي تسببت في إصابته بالكثير من الضغوط النفسية، واستمرار الخلافات بينه وبين شقيقيه الذين يقومون بمساعدته مادياً.

ويوم الحادث توجه إلى مبني برج القاهرة وصعد إلى قمته وعندما أبلغه فرد الأمن بانتهاء وقته اتجه إلى السور وقفز من أعلى البرج ولم يلحق به فرد الأمن، وظهر من رسالة نصية ارسالها المتوفي قبل الواقعة وهو يطلب فيها من آخر أن يزود له مصروفة الشهري، وأخري وقت تواجده في البرج وهو يخبر أحد الأشخاص أنها آخر لحظات حياته.