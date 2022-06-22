انت الان تتابع خبر نقيب التمريض تكشف شروط القبول بمعاهد الرعاية الفنية لـ التمريض والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اكدت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، أن مدة الدراسة في معاهد الرعاية الفنية للتمريض 5 سنوات، ولابد أن تكون شهادة الإعدادية حديثة لعام التقديم، موضحة أنه لأول مرة يتم فتح التقديم للذكور، ويتم قبول المجاميع الأعلى بين الطلاب، ويجب أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة التعليم الأساسي من نفس المحافظة التي سيعقد فيها على المعهد .

وأعلنت «كوثر محمود»، خلال مكالمة هاتفية على القناة «الأولى المصرية»، عن شروط القبول في معاهد الرعاية الفنية لـ التمريض، مؤكدة أن المعاهد تابعة لمشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، في محافظات بورسعيد، والإسماعيلية، والأقصر، وأسوان، وجنوب سيناء، والسويس، متابعة : «حاليا لدينا 7 معاهد ونضع خطة لضم باقي المعاهد».

شروط القبول في معاهد الرعاية الفنية لـ التمريض

وقالت «نقيب التمريض» ، إنه من ضمن الشروط المطلوبة للالتحاق هو إمضاء الطالب أو الطالبة على عدم الزواج أثناء الدراسة، ويخضعون لبعض الاختبارات للقبول مثل اللغة العربية، والحاسب الآلي، فضلًا عن الكشف الطبي، مشددة على ضرورة توافر كافة الشروط ويكون المتقدم داخل المحافظة وإقرار بعدم الزواج أثناء فترة الدراسة .

وأشارت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، إلى أن عجز عدد الممرضين والممرضات خلال 4 سنوات قل من 60 ألفًا إلى 20 ألفًا على مستوى الجمهورية، موضحة أن مصر على أعتاب سد العجز في النقابة قريبًا، متابعة: «نشهد ثورة حقيقية في الرعاية الصحية وهي أفضل من الكثير من المستشفيات الخاصة».