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القاهرة في الأربعاء 22 يونيو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /706194/هل-يستغل-الزمالك-غيابات-الأهلي-وينفرد-بالقمة

يخوض فرقي الأهلي والزمالك، مبارتين أمام كلاً من غزل المحلة، والبنك الأهلي، في الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، ويأتي ذلك بعد لقاء القمة الذي جمع بينهما مساء الأحد الماضي الموافق 19 من الشهر الجاري، والذي انتهى بينهما بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2/2.

ويتطلع قطبي الكرة المصرية، لتحقيق نتيجة الفوز خلال لقائاتهم اليوم، وذلك لتحقيق أهدافهم المرجوة والتي تخدم مشوارهم في بطولة الدوري الممتاز، والذي اشتد الصراع فيما بينهما على حسم اللقب الذي حققه الفارس الأبيض الموسم الماضي.

دوت الخليج يرصد التفاصيل:

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز في مباراة اليوم أمام فريق البنك الأهلي، مع تمنيه بتعثر الأهلي خلال لقائه اليوم أمام فريق غزل المحلة، حيث يعاني الفريق الأحمر من العديد من الإصابات التي ضربت صفوفه، لا سيحاول الزمالك استغلال هذه النقطة لصالحه في باقي مبارياته والانفرار بالقمة.

على الجانب الآخر، يتطلع المارد الأحمر، لتجاوز الكبوات التي يمر بها، ولعل أهمها هي كثرة الإصابات التي يعاني منها الفريق، بالإضافة لرحيل مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، وتواجد سامي قمصان على رأس الجهاز الفني في الوقت الحال لحين التعاقد مع مدير فني آخر يقود الفريق خلال المرحلة القادمة.

ضربت الإصابات صفوف المارد الأحمر خلال الفترة الأخيرة، وخلال هذه السطور نستعرض لكم أسماء المصابين ومدة غيابهم عن الفريق:

_ أحمد عبد القادر أثبتت الأشعة التي أجراها إصابته بمزق في العضلة الأمامية، وفترة علاجه لن تقل عن 3 أسابيع وبعدها سايكون اللاعب متاحاً للمشاركة مع الفريق.

_ أما علي معلول، فا يعاني من شد في العضلة الأمامية اليسرى، وسيغيب لفترة تتراوح ما بين أسبوع إلى 10 أيام، وهذا يعني أنه سيغيب عن مواجهة بيراميدز في كأس مصر يوم الأحد المقبل.

_ حمدي فتحي يعاني من نفس إصابة علي معلول، وسيغيب هو الآخر لمدة أسبوع أو 10 أيام.

_ حسين الشحات اشتكى من كدمة في الكاحل وسيستمر علاجه لمدة أسبوع.

_ أيمن أشرف يعاني من التهاب في الركبة وسيغيب لمدة أسبوع هو الآخر.

أما علي لطفي، فا يعاني من جزع في ذراعه الأيمن وهو أقرب المصابين عودة للملاعب من جديد.

_ محمد عبد المنعم و أليو ديانج، سيتم إراحتهم في مباراة المحلة، وسيكونا جاهزين للمشاركة بشكل طبيعي في مباراة بيراميدز في كأس مصر.

ترتيب الزمالك في الدوري

ويحتل الفارس الأبيض صدارة الدوري برصيد 45 نقطة جمعهما من الفوز في 14 مباراة، وتعادل في 3 مواجهات، وخسر 4 لقاءات.

أما النادي الأهلي، فا يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 41 نقطة، جمعهما من الفوز في 12 مباراة، وتعادل في 5 لقاءات، وخسر مباراة وحيدة أمام المصري البورسعيدي.