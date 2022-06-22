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القاهرة في الأربعاء 22 يونيو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /706190/الإسكان-إزالة-مخالفات-بناء-بالساحل-الشمالي-الغربي-وبني-سويف-الجديدة

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 4 قرارات إدارية لإزالة مخالفات بناء بعددٍ من قطع الأراضي الواقعة داخل كردون ( القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي – مدينة بني سويف الجديدة ).

دوت الخليج

إزالة مخالفات البناء بالساحل الشمالي

وأكد «الجزار» على مواصلة جهود إزالة التعديات ومنع مخالفات البناء بالمدن الجديدة بالتنسيق مع الجهات المختلفة.

الأماكن الصادر بشأنها القرار

وشملت القرارات، إزالة مخالفات البناء المتمثلة في إقامة حمامات سباحة وغرف بالحدائق بمساحات وأبعاد مختلفة بعدد من قطع الأراضي داخل قرية سياحية بالساحل الشمالي الغربي بدون الحصول على تراخيص البناء، وكذا إزالة مخالفات البناء الواقعة على إحدى قطع الأراضي بالحي السكني السادس بمدينة بني سويف الجديدة، والمتمثلة في تنفيذ دور أول وأعمدة دور ثان وسلم بالمخالفة لتراخيص البناء الصادرة للقطعة.

ونصت القرارات التي أصدرها وزير الإسكان على أن يتولى جهازا ( الساحل الشمالي الغربي، وبني سويف الجديدة )، بالتنسيق مع شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات.

حملة مكبرة لإزالة المخالفات والتعديات على أراضي الدولة

وكان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صرح سابقا بأنه تم شن حملة مكبرة لإزالة المخالفات والتعديات على أراضي الدولة، حيث أسفرت عن إزالة التعديات على مساحة حوالي 2642 فدانا داخل كردون مدينة الفشن الجديدة، وذلك بالتعاون مع شرطة التعمير ومديرية الأمن بمحافظة بنى سويف وإدارة الأمن بجهاز المدينة.

وأكد الوزير أن أجهزة المدن الجديدة، بالتعاون مع الأجهزة الشرطية المختلفة، بذلت جهودا واسعة فى ملف التعديات على أملاك الدولة، وتم استعادة الجزء الأكبر من الأراضى والوحدات المتعدى عليها فى فترات سابقة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين، مشيرا إلى أنه لن يسمح لأحد بالتعدى على أملاك الدولة، وسيتم التعامل بحسم على الفور.