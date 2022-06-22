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القاهرة في الأربعاء 22 يونيو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /706186/وزير-المالية-السعودي-يشارك-في-الاجتماع-الأول-لوزراء-المالية-والصحة-لدول-العشرين

شارك وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، افتراضياً، في الاجتماع الأول لوزراء المالية والصحة المشترك لمجموعة دول العشرين، الذي يعقد تحت الرئاسة الإندونيسية، بحضور وزراء المالية والصحة من دول مجموعة العشرين، وعدد من ممثلي الدول المدعوّة ورؤساء المنظمات الدولية والإقليمية.

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حشد الجهود لبناء أساس للوقاية من الجوائح والتأهب لها في المستقبل

وأكد في كلمته خلال الاجتماع، أهمية التعاون بين وزراء الصحة والمالية في حشد الجهود لبناء أساس للوقاية من الجوائح والتأهب لها في المستقبل، مشدداً على ضرورة أن تظل قدرة النظام الصحي على الصمود هي أساس العمل المستقبلي للوقاية والاستجابة للجوائح، لافتاً إلى الدور الرئيس لصندوق الوساطة المالية وتعزيز التنسيق الصحي والمالي لمجموعة العشرين، وذلك لدورهما في تشكيل المستقبل الصحي والمالي.

زيادة الدعم للوقاية من الجوائح

الجدير بالذكر أن اجتماعات وزراء المالية والصحة لمجموعة دول العشرين بدأت خلال فترة الرئاسة اليابانية في العام 2019 واستمرت خلال الرئاسة السعودية وذلك بهدف التصدي لتفشي فيروس كورونا (كوفيد – 19)، حيث التزم قادة دول مجموعة العشرين خلال الاجتماع الاستثنائي بزيادة الدعم للوقاية من الجوائح وإغلاق الفجوات المحتملة.

إطلاق فريق عمل لمجموعة العشرين

كما تم خلال الرئاسة الإيطالية إطلاق فريق عمل لمجموعة العشرين مؤلف من خبراء من وزارتي المالية والصحة، وفقًا لتوصية المملكة، وبدعم من منظمة الصحة العالمية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة.