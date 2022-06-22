انت الان تتابع تفاصيل خبر في 7 تخصصات.. المدرسة الدولية بـ«زايد» تعلن حاجتها لمعلمين حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 22 يونيو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /706184/في-7-تخصصات-المدرسة-الدولية-بـزايد-تعلن-حاجتها-لمعلمين

أعلنت المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد، أول مدرسة حكومية معتمدة من منظمة البكالوريا الدولية ( IBO في مصر، عن حاجتها لمعلمين للعمل بالقسم المتوسط ( من الصف السادس الابتدائي حتى الصف الأول الثانوي) للعام الدراسي ۲۰۲۲ – ۲۰۲۳.

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وكشفت المدرسة الدولية بالشيخ زايد عن التخصصات المطلوبة للعمل بالمدرسة، وذلك في التخصصات التالية( Biology - Science Math - English – French - تربية دينية - دراسات اجتماعية – IT)

شروط التقديم

وحددت المدرسة الدولية بالشيخ زايد عدة شروط للراغبين في التقديم والالتحاق للعملب المدرسة، وذلك على النحو التالي:

- إجادة التعامل مع الحاسب الآلي وتكنولوجيا التعليم إجادة تامة.

- القبول من السادة معلمی وزراة التربية التعليم فقط .

- تقديم صحيفة أحوال حديثة معتمدة بختم النسر .

- تقديم سيرة ذاتية باللغة العربية وكذلك باللغة الانجليزية .

- يتم تقديم الأوراق على موقع المدرسة

http://www.eis-zayed.com/employment.asp

واحتفلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بتخريج أول دفعة من طلاب المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد، الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين.

وهنأ الدكتور رضا حجازى، طلاب المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد لاستكمال دراستهم وحصولهم على شهادة البكالوريا الدولية وعددهم 40 طالبا، كما وجه التهنئة لأولياء أمورهم، قائلا: أكتر واحد سعيد أنى أشوف أولادى بيتخرجوا ومعاهم شهادة البكالوريا الدولية"

وقال نائب الوزير، إن شهادة البكالوريا من أفصل وأقوى الشهادات العالمية وحصولكم عليها إنجاز كبير، متابعا: الحكاية لها أبعادة كبيرة قوى ليه عندنا مدارس دولية، قائلا: هناك طلب كبير على التعليم الدولى فى مصر، مشيرا إلى أن هناك أبعاد كبيرة للدولة فى توفير مدارس دولية حكومية، منها توفير فرص تعليم دولى للراغبين فى ذلك ومدارس البكالوريا هى من بدأت المبادرة.

ووجه الدكتور رضا حجازى، التحية والشكر إلى الدكتور محمود أبو النصر الوزير الأسبق صاحب مبادرة المدارس الدولية الحكومية والتى بدأ تطبيقها عام 2014 بهدف تقديم تعليم دولى بنكهة حكومية بأسعار مخفضة يحصل الطالب على شهادات دولية معتمدة فى جميع الجامعات الدولية، قائلا: هناك 3 مدارس بنظام البكالوريا ودول قليلين.

وأوضح نائب الوزير خلال حفل تكريم الطلاب، كنت حريص على التواجد مع الطلاب، ومشاركتهم الفرحة، موضحا أن مدارس البكالوريا خلقت كادرا من وزارة التربية والتعليم قادرا على التعليم الدولى الحكومى، متابعا: هناك 20مدرسة دولية حكومية والبكالوريا الدولية من أصعب الشهادات، كما أن اعتماد الشهادة ليس من السهل الحصول عليه من جهات الاعتماد الدولية.