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القاهرة في الأربعاء 22 يونيو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /706183/تعرف-على-موقف-المصابين-في-الأهلي-وموعد-عودتهم-للتدريبات

يعاني الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من تعدد الإصابات في صفوفه، حيث يغيب عن الفريق عدد كبير ومؤثر في الفريق خلال مواجهة اليوم أمام فريق غزل المحلة في المباراة التي تجمع بيبنهما في تمام التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء على ستاد الأهلي وي السلام.

دوت الخليج يرصد التفاصيل:

وضربت الإصابات صفوف المارد الأحمر خلال الفترة الأخيرة، وخلال هذه السطور نستعرض لكم أسماء المصابين ومدة غيابهم عن الفريق:

_ أحمد عبد القادر أثبتت الأشعة التي أجراها إصابته بمزق في العضلة الأمامية، وفترة علاجه لن تقل عن 3 أسابيع وبعدها سايكون اللاعب متاحاً للمشاركة مع الفريق.

_ أما علي معلول، فا يعاني من شد في العضلة الأمامية اليسرى، وسيغيب لفترة تتراوح ما بين أسبوع إلى 10 أيام، وهذا يعني أنه سيغيب عن مواجهة بيراميدز في كأس مصر يوم الأحد المقبل.

_ حمدي فتحي يعاني من نفس إصابة علي معلول، وسيغيب هو الآخر لمدة أسبوع أو 10 أيام.

_ حسين الشحات اشتكى من كدمة في الكاحل وسيستمر علاجه لمدة أسبوع.

_ أيمن أشرف يعاني من التهاب في الركبة وسيغيب لمدة أسبوع هو الآخر.

أما علي لطفي، فا يعاني من جزع في ذراعه الأيمن وهو أقرب المصابين عودة للملاعب من جديد.

_ محمد عبد المنعم و أليو ديانج، سيتم إراحتهم في مباراة المحلة، وسيكونا جاهزين للمشاركة بشكل طبيعي في مباراة بيراميدز في كأس مصر.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام نادي المحلة

ومن المتوقع ووسط هذه الغيابات التي ضربت الفريق، أن يدخل سامي قمصان المدير الفني المؤقت للفريق، المباراة بتشكيل مكون من العناصر التالية:

فى حراسة المرمي: محمد الشناوي

فى خط الدفاع: محمود وحيد – رامي ربيعة- وياسر إبراهيم وكريم فؤاد.

في خط الوسط: عمرو السولية - زياد طارق -مجدي أفشة.

في خط الهجوم: بيرسي تاو ومحمد شريف وطاهر محمد طاهر.