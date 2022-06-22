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القاهرة في الأربعاء 22 يونيو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /706182/ملخص-تصريحات-محمد-رياض-الاختيار-3-أهم-الأعمال-الدرامية-ولهذا-السبب-تغيبت-4-سنين-عن-الوسط

حل الفنان محمد رياض ضيف الإعلامي عمرو خليل ببرنامجه من مصر الذي يذاع عبر شاشة قناة CBC الفضائية مؤخرًا، وكشف كواليس جديدة من مشاركته في مسلسل الاختيار 3 بجانب أسرار عن بدايته الفنية.

دوت الخليج يرصد ملخص تصريحات محمد رياض في برنامج من مصر

تصريحات محمد رياض

قال الفنان محمد رياض في لقائه التلفزيوني الأخير إن فترة غيابه عن الوسط الفني استمرت 4 سنوات عقب ثورة 25 يناير وعاد بعدها بمسلسل لعبة إبليس عام 2015، وأوضح أن نوعية الأدوار التي تعرض عليه ويشارك فيها أصبحت أكثر إتساعا.

وأشار إلى أنه يحرص حاليًا على التنوع في الأدوار، من خلال تجسيد شخصيات كان يتمنى تجسيدها في السابق، وتحدث عن دخول ابنه عالم التمثيل وقال: “عمر يدرس في كلية الإعلام و في مركز الإبداع مع الدكتور خالد جلال المخرج وشارك معي في مسلسل الحلم وفي مسلسل نصيبي وقسمتك في حدوته أوضه وصاله”.

وأوضح أنه خاف كثيرا على ابنه من النقد الذي يتعرض له أي فنان أو ممثل في بدايه مشواره الفني وخاصه إذا كان والديه من الفنانين وأشار إلى أن ابنه طلب منه أنه يدرس مع الدكتور خالد جلال.

محمد رياض رمضان 2022

وفي سياق آخر، أوضح الفنان محمد رياض أن قطاع الإنتاج المصري قام بتشكيل الوعي العربي عبر المسلسلات التي قام بإنتاجها مثل الضوء الشارد وليالي الحلمية ولن أعيش في جلباب أبي ورأفت الهجان، معلقًا: “كانت الدولة تقوم بكل إمكانياتها لإنتاج هذا الكم من الفنون وذلك لم يعد متواجد الأن بنفس الكثافة”.

وأعرب عن سعادته الكبيرة بالمشاركة ضمن أبطال مسلسل الاختيار 3 بالموسم الرمضاني الماضي لعام 2022، حيث يعد من أهم الأعمال الدرامية التى قدمت مؤخرًا وقال: "كل ما قدم فى مسلسل الاختيار حقيقى بنسبة 100%، حيث قدمت شخصية مهمة جدا بأهمية الجهاز اللى كنت شغال فيه فى حماية البلد".

وتحدث محمد رياض أيضًا عن علاقته بالفنان الراحل محمود ياسين وهو والد زوجته قائلًا: “كان بيتعامل معي على أني ابنه وليس زوج ابنته.. وبمجرد ما تقدمت للزواج من رانيا وهو أعتبرني أني ابنه.. وكان يخاف علي كثيرا”.

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وأضاف “رياض”: “بلاقيه أب عظيم.. والناس يروا على أنه فنان عظيم ومفكر وصاحب أعمال عظيمة.. ولكنه إنسانيا كان أب لنا جميعا.. وعشت معه كثيرا وكنا فى منزل واحد كلنا.. وكان يحترم الخصوصية جدا وكنت أحب أن أسأله في أى شئ.. وكان محب كثيرا لأسرته الفنية وكان وطني لأقصي درجة”.

وفيما يخص صورته المتداولة من مسلسل لن أعيش في جلباب أبي على السوشيال ميديا رغم مرور أكثر من 25 عامًا، علق عليها قائلًا: “المخرج قالي على وضعية للتصوير وإني في الصورة أسرح.. والصورة أصبحت علامة ولما بشوف الصورة على السوشيال ميديا بضحك".