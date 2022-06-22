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القاهرة في الأربعاء 22 يونيو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /706175/شوبير-يسخر-من-عصام-عبد-الفتاح-بعد-رغبته-فى-توريط-الحكم-الأجنبي-لمباراة-القمة

سخر الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، من عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم،

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب أحمد شوبير عبر حسابة الرسمي"فيس بوك": ‏المفروض بعد كده يجيبوا حكام من المريخ".

وذلك بعدما تحدث عصام عدب الفاتح عن حكم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك أن أن كرة إمام عاشور ضربة جزاء، حيث يرغب فى يورط الحكم الأجنبي لمباراة القمة.

نتيجة مباراة الأهلي والزمالك

انتهت مباراة الأهلي والزمالك بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2 – 2، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأهلي وي السلام ضمن منافسات بطولة الدوري العام.

ونجح محمد شريف في إحراز الهدف الأول للنادي الأهلي في مرمى نادي الزمالك، في الدقيقة 12 من عمر اللقاء، واستغل شريف خطأ مدافع الزمالك محمد عبد الغني الذي قام بإرجاع الكرة عن طريق الخطأ إلى الخلف ليحرز محمد شريف الكرة من فوق حارس الزمالك محمد عواد.

فيما سجل نادي الزمالك هدف التعادل في مرمى النادي الأهلي عن طريق أشرف بن شرقي في الدقيقة 67 من عمر المباراة بعد عرضية من شيكابالا.

فيما محمود عبد الرزق شيكابالا بالهدف الثاني في شباك النادي الأهلي في الدقيقة 75 من عمر المباراة، بعد عرضية من يوسف أسامة نبيه.

ثم أحرز صلاح محسن هدف التعادل في الدقيقة 80 لتصبح النتيجة 2-2 ضمن منافسات بطولة الدوري العام في المباراة التي تقام على ملعب الأهلي وي السلام.

تشكيل الأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمد هاني

خط الوسط: حمد فتحي وعمرو السولية

خط الوسط الهجومي: محمد مجدي أفشة، أحمد عبد القادر، وبيرسي تاو

خط الهجوم: محمد شريف.