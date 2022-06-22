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القاهرة في الأربعاء 22 يونيو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /706171/مئات-القتلى-والجرحي-جراء-وقوع-زلزال-في-أفغانستان

أعلنت وكالة إدارة الكوارث بأفغانستان، اليوم الأربعاء، عن وقوع زلزال في أجزاء من أفغانستان وباكستان، مما أدى إلى مصرع ما لا يقل عن 130 شخصًا.

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عدد القتلى في تزايد

وقال رئيس الهيئة محمد نسيم حقاني إن غالبية الأشخاص الذين لقوا حتفهم، كانوا في إقليم بكتيكا، حيث قتل 100 شخص وأصيب 250 بجروح.

وأضاف حقاني أنه: «تم الإبلاغ عن حالات وفيات أيضا في إقليمي ننكرهار وخوست، في الوقت الذي تتحقق فيه السلطات من سقوط مزيد من الضحايا».

وأفادت وسائل إعلام أفغانية، بأن عشرات الضحايا سقطوا بين قتلى وجرحي جراء زلزال عنيف ضرب ولاية باكتيكا شرقى أفغانستان، وأضافت أن هذا الزلزال شعر به سكان العاصمة الباكستانية إسلام آباد، وأجزاء من إقليم البنجاب والمناطق الحدودية مع أفغانستان.

وأوضحت الوسائل الإعلام الأفغانية بأن أعداد الضحايا وصل إلى 155 قتيل و 255 جريحا والعدد فى تزايد.

أمريكا: الزلزال كان بقوة 6.1 درجات

وفي سياق متصل، أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن الزلزال كان بقوة 6.1 درجات وقع على بعد 44 كيلومتر من مدينة خوست في جنوب شرق أفغانستان، وكان على عمق 51 كيلومترا.

كما قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي عبر تغريدة له على تويتر إن: «الهزة شعر بها 119 مليون شخص في أقغانستان وباكستان والهند على امتداد 500 كيلومتر تقريبا».