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القاهرة في الأربعاء 22 يونيو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /706195/قرض-البنك-الاهلى-المصرى-بدون-ضامن-تصل-قيمته-لـ-3-مليون-جنيه

طرح البنك الاهلى المصرى قرض بدون ضامن وبقيمة مرتفعة تصل إلى 3 مليون جنيه، ضمن قروض البنك الاهلى المصرى التى يبحث عنها العملاء، وبالتالي يهتم الملايين من مختلف المحافظات بالبحث عن قرض البنك الاهلى الشخصي وتفاصيل التقديم عليه يقدمها دوت الخليج بجانب الشروط والأوراق المطلوبة.

تفاصيل قرض البنك الاهلى المصرى الشخصي

- قيمته تصل إلي 3 مليون جنيه لأصحاب الأعمال/المهن الحرة، وتمويل حتى 1.5 مليون جنيه للموظفين

- القرض بدون ضامن.

- فترات سداد مختلفة من عام حتى 7 أعوام.

- يكون سعر العائد تنافسي.

- حد أدنى لصافي الدخل الشهري يبدأ من 1500 جنيه.

- لايتطلبمصاريف استعلام ائتماني.

- بدون مصاريف فتح حساب.

شروط قرض البنك الأهلي المصري 2022

- لايقل عمر المقترض عن 21 عام ولا يزيد عن 60 عام في نهاية القرض للموظفين.

- لايقل عمر المقترض عن 25 عام ولا يزيد عن 65 عام في نهاية القرض لأصحاب الأعمال والمهن الحرة.

الأوراق المطلوبة للحصول على قرض البنك الاهلى المصرى 2022

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- فاتورة مرافق (وفقاً والسياسة المعتمدة).