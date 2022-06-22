القومى للمرأة يتقدم ببلاغ ضد مبروك عطية بعد تصريحاته حول الطالبة نيرة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 22 يونيو 2022 10:25 صباحاً - طالع المجلس القومي للمرأة، بغضب عارم واستنكار شديد، ما تداوله الدكتور مبروك عطيه أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر بصفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك والذى قال فيه، عقب مقتل طالبة المنصورة نيرة أشرف: "عاوزة تحافظي على نفسك إلبسى قفة وإنتى خارجة".

من جانبها عبرت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ حزنها لموت الطالبة نيره اشرف متسائلة : بأى ذنب قتلت هذه الفتاة؟ داعية الله ان يتغمدها برحمته متقدمة بخالص التعازى لاسرتها وذويها.

كما عبرت عن استنكارها وصدمتها الشديدة إزاء الفيديو الذي تم نشره من قبل الدكتور مبروك عطية، مؤكدة أن مثل هذه الكلمات لا تصدر من رجل دين، مشيرة إلى ان ما قيل هو تحقير للمرأة وتحريض على العنف والقتل ضدها، وهى جريمة يعاقب عليها القانون، مشددة على أنه لا تهاون فيما تم نشره، وأن المجلس القومي للمرأة سيتقدم ببلاغ للنائب العام اليوم لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.