الرى: تنظيم حملتين لنظافة نهر النيل من المخلفات البلاستيكية بمشاركة ٦٥ متطوع...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 22 يونيو 2022 10:25 صباحاً - - المبادرة برعاية وزارة الرى وتحت إشراف مؤسسة "شباب بتحب مصر" بالتعاون مع نقابة المهندسين

- جمع أكثر من طن من المخلفات البلاستيكية بإستخدام أدوات يدوية وحفار مائي من وزارة الرى

الدكتور عبد العاطى :

- رعاية هذه المبادرات تهدف لجمع المخلفات الملوثة لنهر النيل والحفاظ على النهر من التلوث بالمخلفات البلاستيكية

- نهدف للتوعية بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية والحد من إستخدام البلاستيك

- أهمية التعاون المشترك بين أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لزيادة الوعي المجتمعي في إطار إستعداد الدولة لإستضافة مؤتمر المناخ القادم

فى إطار نشر الوعى بين الشباب للحفاظ على نهر النيل وحمايته من التلوث ، وتحت رعاية السيد الدكتور/ محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى .. نظمت مؤسسة "شباب بتحب مصر" حملتين لنظافة لنهر النيل بالتعاون مع نقابة المهندسين وإثنتين من الشركات الخاصة ، بالتزامن مع الإحتفال باليوم العالمي للمحيطات.

وصرح الدكتور عبد العاطى أنه تم تنظيم حملة بمشاركة عدد (٥٠) متطوع من شباب العاملين بأحد شركات الإتصالات بجانب متطوعي مؤسسة شباب بتحب مصر ، حيث انطلقت الحملة من نادي نقابة المهندسين مرورًا بحي الزمالك وحتى كوبري امبابة ، وأسفرت الحملة التي استمرت لعدة ساعات عن جمع أكثر من طن من المخلفات البلاستيكية ، بإستخدام أدوات يدوية مثل القفازات وأذرع جمع المخلفات داخل أجولة من الخيش ، كما دعمت وزارة الموارد المائية والري بحفار مائي للمساهمة في جمع المخلفات.

وأضاف سيادته أنه تم إطلاق حملة أخرى بمشاركة (١٥) متطوع من شباب العاملين بأحد الشركات الخاصة لجمع المخلفات البلاستيكية من نهر النهر بمحيط جزيرة الزمالك ، وبحضور عدد من مسئولي وزارة الموارد المائية والرى ، حيث تم جمع ما يقرب من ٧٥ كيلوجرام من المخلفات البلاستيكية بإستخدام أدوات يدوية مثل القفازات وأذرع جمع المخلفات.

وأضاف سيادته أن رعاية وزارة الموارد المائية والري لمثل هذه المبادرات يأتي في إطار حرص الوزارة على جمع المخلفات الملوثة لنهر النيل ، والحفاظ على نهر النيل من التلوث بالمخلفات البلاستيكية والتي تمثل خطورة كبيرة على الصحة العامة ، حيث تتميز المخلفات البلاستيكية بعدم التحلل بشكل سريع على غرار المخلفات الأخرى ، بالإضافة للتوعية بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية والحد من إستخدام البلاستيك.

وأكد سيادته على أهمية التعاون المشترك بين أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لزيادة الوعي المجتمعي بضرورة الحد من المخلفات البلاستيكية لتأثيرها الكبير على التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية ، وذلك في إطار الفاعليات والمبادرات التي تُقام إستعداد الدولة لإستضافة مؤتمر المناخ القادم Cop27.