صحيفتان سعوديتان: زيارة ولى العهد لمصر والأردن تعزيز للعمل المشترك

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 22 يونيو 2022 10:25 صباحاً - أبرزت صحيفتا "البلاد" و"الرياض" السعوديتان اليوم الأربعاء، زيارة ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان إلى كل من مصر والأردن، واعتبرتا أن الزيارة تمثل أهمية بالغة فيما يتعلق بتعزيز العلاقات والتعاون مع الدول الشقيقة في كافة المجالات؛ بما يعود على شعوبها بالاستقرار والازدهار، والتنسيق والعمل المشترك في مواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة، وتداعيات الأزمات العالمية.

وتحدثت صحيفة "البلاد" عن زيارة ولي العهد السعودي لمصر في مستهل جولته، والمباحثات المهمة مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، منبهة إلى أنها تأتي لتطوير العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة لتطويرها، في مختلف المجالات، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات على الساحتين العربية والإسلامية، وتطورات الأحداث فى منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها، خاصة مناقشة الملفات المتعلقة بأمن واستقرار المنطقة ومكافحة الإرهاب، وتنسيق الجهود بما يدعم تعزيز العمل العربي المشترك؛ حيث تتمتع المملكة ومصر بثقل وقوة وتأثير على الأصعدة العربية والإسلامية والدولية، وحرصهما على الأهداف الخيرة المنشودة التي تتطلع إليها الأمة العربية.

أما صحيفة "الرياض"، فاعتبرت أن جولة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للأردن، كانت تأكيدا على أن العلاقات السعودية الأردنية تكتسي بروابط تاريخية استثنائية جذورها ضاربة في الأرض، وعبر الزمن تعمقت أواصرها، من خلال مواقف موحدة حيال العديد من القضايا والأزمات التي عصفت وما زالت بالمنطقة، وأيضاً عبر تنسيق المواقف إزاء القضايا الدولية.

وأوضحت في افتتاحيتها تحت عنوان (تكامل مملكتين) أن السعودية مثلت دوماً درعاً متيناً لشقيقتها الأردن، وسنداً وفياً في مواجهة التحديات والأزمات التي تواجهها، ولذا كان التنسيق مستمراً بين المملكتين بأعلى درجات التوافق والحرص على إعلاء المصالح المشتركة، فكانت الزيارة مناسبة لتعزيز الشراكة والعلاقات، وعلى الأخص لزيادة التنسيق وتوحيد الرؤى قبل القمة العربية - الأمريكية المنتظرة في المملكة قريباً، بما يخدم مصالح البلدين ويصب في مصلحة المنطقة وتعزيز الأمن والاستقرار فيها.