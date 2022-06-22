محافظ الوادى الجديد: بدء العمل بنظام التحويل الإلكترونى بين المدارس

جدة - نرمين السيد - قرر محافظ الوادى الجديد محمد الزملوط، إلغاء التحويل الورقى بين المدارس وبدء العمل إلكترونيًا للطلاب الراغبين فى التحويل بين مدارس المحافظة بالإدارات التعليمية المختلفة والمحولين من المحافظات الأخرى، وذلك فى إطار خطة المحافظة للتحول الرقمى وميكنة الخدمات.





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