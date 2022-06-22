بمشاركة 65 متطوعا.. حملتان لنظافة النيل من المخلفات البلاستيكية (صور)

جدة - نرمين السيد - نظمت مؤسسة "شباب بتحب مصر" حملتين لنظافة لنهر النيل بالتعاون مع نقابة المهندسين وإثنتين من الشركات الخاصة، بالتزامن مع الإحتفال باليوم العالمى للمحيطات، وذلك فى إطار نشر الوعى بين الشباب للحفاظ على نهر النيل وحمايته من التلوث، وتحت رعاية الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى.





وصرح الدكتور عبد العاطى أنه تم تنظيم حملة بمشاركة عدد (50) متطوعا من شباب العاملين بأحد شركات الاتصالات بجانب متطوعى مؤسسة شباب بتحب مصر، حيث انطلقت الحملة من نادى نقابة المهندسين مرورًا بحى الزمالك وحتى كوبرى امبابة، وأسفرت الحملة التى استمرت لعدة ساعات عن جمع أكثر من طن من المخلفات البلاستيكية، باستخدام أدوات يدوية مثل القفازات وأذرع جمع المخلفات داخل أجولة من الخيش، كما دعمت وزارة الموارد المائية والرى بحفار مائى للمساهمة فى جمع المخلفات.

وأضاف عبدالعاطى أنه تم إطلاق حملة أخرى بمشاركة (15) متطوعا من شباب العاملين بأحد الشركات الخاصة لجمع المخلفات البلاستيكية من نهر النهر بمحيط جزيرة الزمالك، وبحضور عدد من مسئولى وزارة الموارد المائية والرى، حيث تم جمع ما يقرب من (75) كيلوجرام من المخلفات البلاستيكية باستخدام أدوات يدوية مثل القفازات وأذرع جمع المخلفات.

وأضاف أن رعاية وزارة الموارد المائية والرى لمثل هذه المبادرات يأتى فى إطار حرص الوزارة على جمع المخلفات الملوثة لنهر النيل، والحفاظ على نهر النيل من التلوث بالمخلفات البلاستيكية والتى تمثل خطورة كبيرة على الصحة العامة، حيث تتميز المخلفات البلاستيكية بعدم التحلل بشكل سريع على غرار المخلفات الأخرى، بالإضافة للتوعية بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية والحد من إستخدام البلاستيك.

وأكد وزير الموارد المائية والرى أهمية التعاون المشترك بين أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص لزيادة الوعى المجتمعى بضرورة الحد من المخلفات البلاستيكية؛ لتأثيرها الكبير على التنوع البيولوجى والموارد الطبيعية، وذلك فى إطار الفعاليات والمبادرات التى تُقام لاستعداد الدولة لاستضافة مؤتمر المناخ القادم Cop27.