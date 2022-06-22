أول إجراء من «قومى المرأة» ضد مبروك عطية

جدة - نرمين السيد - عبرت الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، عن استنكارها وصدمتها الشديدة إزاء الفيديو الذى تم نشره من قبل الدكتور مبروك عطية أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، حول مقتل الفتاة نيرة أشرف.





وأكدت مرسى، أن مثل هذه الكلمات لا تصدر من رجل دين، مشيرة إلى أن ما قيل هو تحقير للمرأة وتحريض على العنف والقتل ضدها وهى جريمة يعاقب عليها القانون، مشددة على أنه لا تهاون فيما تم نشره وأن المجلس القومى للمرأة سيتقدم ببلاغ للنائب العام اليوم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك. وأوضح بيان صحفى للمجلس، أنه طالع بغضب عارم واستنكار شديد ما تداوله الدكتور مبروك عطية أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر بصفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" والذى قال فيه عقب مقتل طالبة المنصورة نيرة أشرف: "عاوزة تحافظى على نفسك إلبسى قفة وأنتِ خارجة". من جانبها عبرت الدكتورة مايا مرسى عن بالغ حزنها لموت الطالبة نيرة أشرف متسائلة: بأى ذنب قتلت هذه الفتاة؟ داعية الله أن يتغمدها برحمته متقدمة بخالص التعازى لأسرتها وذويها.

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