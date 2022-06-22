الخشت يكرم وكلاء الدراسات العليا لتقدم الجامعة فى البحث العلمى (صور)

جدة - نرمين السيد - ترأس الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اجتماع مجلس شؤون الدراسات العليا والبحوث، فى إطار حرص رئيس الجامعة على متابعة عمل قطاع الدراسات العليا والبحوث عن قرب والحوار الدائم مع قيادات الكليات.





وكرم الدكتور محمد الخشت، خلال الاجتماع، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث ووكلاء الكليات، نظرًا لجهودهم فى التصنيفات العالمية الكبرى وظهور عدد كبير من التخصصات والمجالات العلمية بالتصنيفات، مشيدّا بأداء وكلاء الكليات فى إدارة امتحانات الدراسات العليا دون رصد مشكلات فى ظل العدد الكبير للطلاب والذى يبلغ نحو 35 ألف طالب وطالبة بالدراسات العليا.

ووجه رئيس جامعة القاهرة، الشكر لوكلاء الدراسات العليا والبحوث بالكليات وحثهم على بذل مزيد من الجهد من أجل تقدم الجامعة ورقيها، مؤكدًا على ضرورة العمل ضمن فرق العمل، وضرورة التوسع فى التحول إلى اللامركزية فى ضوء ما تسمح به اللوائح والقوانين، والقضاء على البيروقراطية وبقايا البيئة الاجتماعية المريضة التى يغلب عليها الغيرة الوظيفية وانتشار الإشاعات والتوسع فى الاستدلال دون دليل كاف.

وأشار الخشت، إلى التوسع الكبير الذى شهدته برامج الدراسات العليا وتطوير لوائحها للقضاء على الفجوة المعرفية، مؤكدًا دعمه الكبير ومساندته المستمرة لقطاع الدراسات العليا والذى يتطلب عمله الشاق توافر الخبرات الكبرى.

حضر الاجتماع الدكتور محمد محسن العطار نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، ووكلاء الكليات لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وأمين عام الجامعة، ومديرى إدارات الدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية.