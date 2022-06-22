وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول بحث توسيع آفاق التعاون بشأن الأنشطة المشتركة بين الجانبين فى مجالات مكافحة فيروس نقص المناعة البشرى "الإيدز"، وتعاطى المخدرات والأمراض المعدية المرتبطة بها.
وأشار عبدالغفار إلى أن الوزير استعرض جهود الوزارة فى الحد من الإصابة بمرض "الإيدز" وآليات توفير خدمات تشخيص وعلاج المرضى، وتخصيص عيادات للفيروسات على مستوى الجمهورية، وأثر هذه الجهود فى الاكتشاف المبكر والوصول للحالات المصابة، وفقًا للاستراتيجية القومية لمكافحة مرض الإيدز، والتى تتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وأضاف أن الجانبين ناقشا إمكانية تنظيم ورش عمل بمشاركة خبراء دوليين للتعاون فى تدريب الفرق الطبية على أحدث بروتوكولات تشخيص وعلاج المصابين بـ "الإيدز"، فضلاً عن التعاون فى مجال البحث العلمى بهذا الشأن، وزيادة التوعية الصحية بكيفية الوقاية من تلك الأمراض، خاصة بين فئات الشباب.
وقال عبدالغفار إن الوزير لفت إلى وﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎت وﺑﺮاﻣﺞ ﺷﺎﻣﻠﺔ لمكافحة الأمراض المعدية الناتجة عن الإدمان، مشيرًا إلى تطبيق برنامج العلاج بالبدائل الأفيونية، وسياسات "الحقن الآمن"، مشيرًا إلى التوسع فى برامج الرعاية الصحية للمرضى بالسجون.
وتابع أن الوزير أشار إلى نجاح منظومة الصحية المصرية فى تقديم الخدمات الصحية للمرضى "بلا انقطاع" خلال جائحة كورونا، مقارنة ببعض الأنظمة الصحية الأخرى التى لم تتمكن من توفير خطوط العلاج خلال تلك الأزمة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غادة والى ووزير التعليم العالى يبحثان التعاون فى مكافحة أمراض «المخدرات» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.