لاعب ليفربول على رادار الدوري الفرنسي

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القاهرة في الأربعاء 22 يونيو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - أصبح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، علر رادار الانتقال للدوري الفرنسي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ودخل نادي موناكو الفرنسي في مفاوضات مع نادي ليفربول، من أجل التعاقد مع الياباني مينامينو، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية، وستكلف صفقة اللاعب خزينة النادي الفرنسي حوالي 15 مليون إسترليني، وذك حسبما نشرت صحيفة سكاي سبورتس الانجليزية.

دوت الخليج

وكان قد تعاقد الريدز مع اللاعب صاحب الـ 27 عام، في موسم 2020، قادماً من صفوف نادي ريد سالزبرج النمساوي، وخاض اللاعب 55 مباراة بقميص الريدز، تمكن خلالهما من تسجيل 14 هدف.

أعاره ليفربول في موسم 2021، لصفوف نادي ساوثهامبتون، لمدة موسم واحد، وخاض معهم 10 مباريات في الدوري الإنجليزي، ثم بعذ ذلك قرر النادي إعادته مرة أخرى لقلعة الآنفيلد.

ظهر مينامينو، في 22 مباراة مع ليفربول في جميع المسابقات هذا الموسم، وتمكن من تسجيل 10 أهداف، ولكن قررت إدارة الريدز فتح باب المفاوضات من أجل بيع اللاعب ودخل موناكو في الصفقة التي أوشكت على الانتهاء.

تعاقد ليفربول مع نونيز

على الجانب الآخر، كان قد أتم نادي ليفربول تعاقده مع لاعب بنفيكا البرتغالي داروين نونيز، في صفقة كلفت خزينة النادي الأحمر ما يقرب من 100 مليون يورو، وهو من أغلى الصفقات التي أبرمها الفريق الإنجليزي خلال الفترة الأخيرة.

وبدأ صاحب الـ 22، رحلته مع عالم الساحرة المستديرة عن طريق بوابة فريق بينيارول ثم انتقل بعد ذلك لفريق ألميريا الإسباني، بعدما لفت انتباه تركي آل الشيخ مالك الفريق الإسباني، ومن ألميريا، للدوري البرتغالي عن طريق بوابة بنفيكا، وقدم مستوى رائع رفقة الفريق البرتغالي.

وخاض "نونيز" مع فريق بينيارول 22 مباراة، تمكن من تسجيل 4 أهداف وصنع هدف وحيد.

أما بقميص ألميريا الإسباني، فقد شارك في 32 مباراة، سجل خلالهما 16 هدف وصنع 3 آخرين.

ومع بنفيكا ، فحدث ولا حرج، فقد تمكن من تسجيل 47 هدفاً من خلال مشاركته في 84 مباراة

وعلى صعيد تتويجه بالبطولات، فقد تُوج بلقب الدوري الأوروجواي عام 2018، واختتم موسمه الحالي مع بنفيكا هدافاً للدوري البرتغالي بعدما نجح في تسجيل 22 هدفاً.