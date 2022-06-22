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القاهرة في الأربعاء 22 يونيو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - /706173/ظهور-شبيهة-دلال-عبد-العزيز-تثير-ضجة-على-السوشيال-ميديا-من-هي

عاد اسم الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز ليثير ضجة وجدل من جديد على السوشيال ميديا وذلك بعد تداول مجموعة صور لسيدة شبيهة لها.

دوت الخليج يرصد تفاصيل ظهور شبيهة دلال عبد العزيز

ظهور شبيهة دلال عبد العزيز

ظهرت خلال الساعات القليلة الماضية من صباح اليوم الأربعاء، مجموعة صور لسيدة تدعى دينا عبد العاطي وأثارت ضجة كبيرة على السوشيال ميديا بسبب الشبه الكبير بينها وبين الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز.

وكانت قد كتبت شبيهة دلال عبد العزيز عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "أنا متقبلة نفسي والآخر دائمًا، أنا أتحرر من المثالية المهلبية".

وجاءت تعليقات الجمهور والمتابعين: "أنا لوهلة حسيتك دلال عبد العزيز، بسم الله الرحمن الرحيم أنا اتخضيت أصلاً، معرفش ليه خوفت فكرتها مماتتش؟، سبحان الله فكرتك دلال عبد العزيز، ربنا يحميكي لشبابك".

دلال عبد العزيز موسم عيد الأضحى 2022

وفي سياق آخر، من المقرر أن يشهد موسم عيد الأضحى المبارك المقبل لعام 2022 ظهور خاص للفنانة الراحلة دلال عبد العزيز من خلال فيلم تسليم أهالي.

حيث كانت قد شاركت الفنانة دلال عبد العزيز، ابنتها دنيا سمير غانم في بطولة فيلم تسليم أهالي والمقرر أن تنافس به الأخيرة ضمن موسم أفلام عيد الأضحى.

وكان قد تأجل عرض الفيلم لعامين بسبب ظروف مرض الفنانة دلال عبد العزيز والفنان سمير غانم بفيروس كورونا ووفاتهما متأثرين بمضاعفات الفيروس.

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ويضم فيلم تسليم أهالي في بطولته عدد من النجوم بجانب دنيا سمير غانم وهم هشام ماجد ولوسي وبيومي فؤاد، وعمرو وهبة، والفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، ومحمد أوتاكا، وعبد الله مشرف، بجانب عدد من ضيوف الشرف ومنهم الفنان أحمد فتحي.

كما يعد مسلسل عالم موازي من الأعمال التي رحلت الفنانة دلال عبد العزيز قبل أن تشاهدها وشاركت بها قبل وفاتها مع دنيا سمير غانم وعمرو وهبة وشيماء سيف وآخرين.

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