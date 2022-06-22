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القاهرة في الأربعاء 22 يونيو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - /706172/تعرف-على-طاقم-تحكيم-مباراة-الأهلي-وغزل-المحلة-بالدوري

أعلن اتحاد الكرة عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي وغزل المحلة، في المباراة التي تجمع بين الفريقين في الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي تنطق في تمام التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء على ستاد وي السلام.

دوت الخليج يرصد التفاصيل:

وتم إسناد مهمة تحكيم مباراة اليوم بين الأهلي والمحلة، لـ:

_ عبد العزيز السيد حكم ساحة.

_ أحمد حسام مساعد أول

_شريف عبدالله مساعد ثاني.

_عمرو عايد حكماً رابعاً.

_ محمود بسيوني حكماً للفار.

محمد الشناوي مساعد حكم الفيديو.

مباراة الأهلي والمحلة

مباراة الأهلي والمحلة

ويسعى سامي قمصان، في تجاوز عقبة المحلة، وعدم تكرار سيناريو الموسم الدور الأول، حيث حقق الأهلي فوزاً بنتيجة 3 مقابل 2، في مباراة شهدت أحداثها إثارة ومتعة كبيرة، فابعد أن تقدم النادي الأهلي بثنائية من بيرسي تاو، وقتها خُيل للبعض أن المباراة انتهت إكلينيكياً لصالح الفريق الأحمر، ولكن سرعان ما تمكن فريق غزل المحلة من تسجيل الهدف الأول، وبعدها الهدف الثاني في الدقيقة 87 من عمر المباراة، وانقلب السحر على الساحر، ولكن أبى علي معلول، من الخروج بهذه النتيجة وجلب للأهلي أصعب 3 نقاط تم تحقيقهم هذا الموسم، فقد حصل الشاطين الحمر على ركلة حرة قريبة من منطقة الجزاء، وتقدم معلول للعبها، وارتطت بأحد مدافعي المحلة، وسكنت الشباك معلنة عن فوز المارد الأحمر بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

غيابات الأهلي أمام المحلة

ويعاني المارد الأحمر، من كثرة الغيابات التي ضربت صفوفه مؤخاً، فقد أعلن بالأمس عن غياب كل من :

_ حمدي فتحي، وعلي معلول 10 أيام.

_ أحمد عبد القادر 3 أسابيع.

_ حسين الشحات أسبوع.

_ علي لطفي أسبوع.

_ محمد عبد المنعم لن يلحق بمباراة اليوم وهناك أملاً ان يعود قبل لقاء بيراميدز في كأس مصر.

ترتيب الأهلي في الدوري

ويحتل المارد الأحمر المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة، جمعهما من الفوز في 12 مباراة، وتعادل في 5 مواجهات، وخسر مباراة وحيدة أمام المصري البورسعيدي.

أما نادي المحلة، فا يحتل المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 25 نقطة.