انت الان تتابع تفاصيل خبر آخرهم ماني.. كيف دعمت أندية أوروبا صفوفها قبل بداية السيزون الجديد؟ حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 22 يونيو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - /706170/آخرهم-ماني-كيف-دعمت-أندية-أوروبا-صفوفها-قبل-بداية-السيزون-الجديد

اقترب الموسم الأوروبي الجديد، على الانطلاق، وباتت كل الأندية مدعمة بعدد لا بأس به من اللاعبين، في حين يبحث البعض الآخر عن بعض الصفقات التي من الممكن أن تحدث فارقاً في الموسم الذي لم يبدأ بعد إلى الآن.

دوت الخليج يرصد التفاصيل:

وخلال هذا التقرير نرصد لكم آخر أخبار الانتقالات الأوروبية خلال الميركاتو الصيفي الجاري:

_ انتقل السنغالي ساديو ماني، لصفوف نادي بايرن ميونخ في صفقة كلفت خزينة النادي البافاري ما يقرب من 40 مليون يورو، الإعلان الرسمي لم يتم إلى الآن ولكن ماني وصل إلى ألمانيا مساء أمس الثلاثاء وخضع للكشف الطبي، وظهر بقميص البايرن، وسيتم الإعلان بشكل رسمي عن الصفقة في أقرب وقت.

_ البلجيكي روميلو لوكاكو، أصبح على مقربة من الانتقال على سبيل الإعارة لمدة عام، لفريق إنتر ميلان، قادماً من تشيلسي بمبلغ 1.2 مليون يورو.

_ وجه نادي برشلونة، الصدمة لفريق مانشستر يونايتد، فيما يتعلق بمفاوضاتهم من أجل التعاقد مع دي يونج، حيث أكد النادي الإسباني على أنه لن يتم بيع اللاعب لمانشستر إلا في حال وصول الصفقة لـ 80 مليون يورو.

_ فريق ليفربول الانجليزي، أعلن بشكل رسمي عن تعاقده مع الأوروجواياني داروين نوينز، قادماً من نادي بنفيكا البرتغالي، في صفقة كلفت خزينة الريدز حوالي 100 مليون يورو.

_ كما تواصل فريق موناكو الفرنسي، مع فريق ليفربول من أجل التعاقد مع مينامينو لاعب الفريق مقابل 15 مليون إسترليني.

_ ليفربول تعاقد أيضاً مع كالفين رامسي لاعب أبردين، والذي يلعب في مركز الظهير الأيمن.