انت الان تتابع تفاصيل خبر اليوم.. «الصحة» تطلق 11 قافلة طبية للكشف المجاني على المواطنين حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 22 يونيو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - /706176/اليوم-الصحة-تطلق-11-قافلة-طبية-للكشف-المجاني-على-المواطنين

تطلق وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، 11 قافلة طيبة بالمحافظات، للكشف والعلاج المجاني على المواطنين، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة»، والتي تستهدف تقديم الخدمات العلاجية للأسر الأكثر احتياجًا بالمناطق النائية التي تعاني من نقص الخدمات الطبية.

وينشر موقع دوت الخليج أماكن القوافل الطبية، للكشف والعلاج المجاني للمواطنين، والتخصصات المتاحة بها.

القوافل الطبية لوزارة الصحة

وأعلنت وزارة الصحة، في منشور لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تقديم خدماتها العلاجية للمواطنين في 11 محافظة هم: «القاهرة - السويس - البحيرة - مطروح - دمياط - أسيوط - سوهاج - المنيا - بني سويف - قنا - أسوان»، على مدار يومي 22 و23 يونيو، للكشف والعلاج المجاني تحت شعار «100 مليون صحة»، مع أخذ كافة الاحتياطات والاحترازات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

التخصصات الطبية بالقوافل الطبية

وتضم القوافل الطبية التي تطلقها وزارة الصحة، عدة تخصصات طبية تغطي كافة المجالات؛ للكشف والعلاج المجاني للمواطنين في التخصصات التالية: «نساء ولادة - الأطفال - الباطنة - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب - الجلدية- خدمات الأشعة والتحاليل - خدمات تنظيم الأسرة».

أماكن القوافل الطبية بالمحافظات

أوضحت وزارة الصحة والسكان، أن القوافل الطبية ستتواجد بالمناطق التالية:

1- الكوم الأحمر مركز البداري بمحافظة أسيوط.

2- مشروع غرب طهطا مركز جهينة بمحافظة سوهاج.

3- طوخ الخيل مركز المنيا بمحافظة المنيا.

4- مركز طب الأسمرات بحي المقطم بمحافظة القاهرة.

5- عزبة 8 مركز كفر سعد بمحافظة دمياط.

6- عزبة الشنطور مركز سمسطا بمحافظة بني سويف.

7- وحدة التضامن الاجتماعي بقرية يوسف السباعي حي فيصل بمحافظة السويس.

8- شركة الاتحاد مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة.

9- سمهود مركز أبو تشت بمحافظة قنا.

10- الحلازين بمحافظة مطروح.

11- كلح القارة مركز إدفو غرب بمحافظة أسوان.