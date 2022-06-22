تأكيد الرئيس السيسى التزام مصر بموقفها تجاه أمن الخليج يتصدر عناوين الصحف

جدة - نرمين السيد - وقالت صحيفة "الأهرام" تحت عنوان "مصر والسعودية وحدة الإرادة.. السيسى وبن سلمان: تطوير العلاقات الثنائية فى جميع المجالات".

وشدد الرئيس عبدالفتاح السيسى على التزام مصر بموقفها الثابت تجاه أمن الخليج كامتداد للأمن القومى المصرى ورفض أية ممارسات تسعى إلى زعزعة استقراره.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسى أمس بقصر الاتحادية، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولى عهد المملكة العربية السعودية، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمى وتم عزف السلامين الوطنيين.

وأشاد الرئيس بالتطور الكبير والنوعى الذى شهدته العلاقات المصرية السعودية فى المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية، والنمو الملحوظ فى معدل التبادل التجارى وحجم الاستثمارات، مشيرا إلى الحرص المشترك للمضى قدما نحو مزيد من تعميق وتطوير تلك العلاقات.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة، بأن الرئيس السيسى رحب فى بداية اللقاء بالأمير محمد بن سلمان، ضيفا عزيزا فى بلده الثانى مصر، طالبا نقل تحياته إلى الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، ومتمنيا له دوام الصحة والعافية.

ونقل الأمير محمد بن سلمان إلى الرئيس السيسى تحيات العاهل السعودى، مؤكدا أن زيارته الحالية لمصر تأتى تعزيزا لمسيرة العلاقات المتميزة التى تربط البلدين الشقيقين واستمرار وتيرة التشاور والتنسيق الدورى والمكثف بين مصر والسعودية حول القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، بما يعكس التزام البلدين بتعميق التحالف الاستراتيجى الراسخ بينهما، ويعزز من وحدة الصف العربى والإسلامى المشترك فى مواجهة مختلف التحديات التى تتعرض لها المنطقة فى الوقت الراهن، موضحا تطلعه لأن تضيف هذه الزيارة قوة دفع إضافية إلى الروابط المتينة والممتدة التى تجمع بين الدولتين على المستويين الرسمى والشعبى.

كما أكد ولى العهد السعودى أهمية استمرار التنسيق والتشاور المكثف وتبادل وجهات النظر بين مصر والسعودية للتصدى لما تواجهه الأمة العربية من تحديات وأزمات، والوقوف أمام التدخلات فى الشئون الداخلية للدول العربية على نحو يستهدف زعزعة أمن المنطقة وشعوبها، مشيدا فى هذا الإطار بدور مصر المحورى والراسخ كركيزة أساسية للأمن والاستقرار فى المنطقة.

فيما قالت صحيفة "الأهرام" تحت عنوان "فى البيان الختامى عقب مباحثات الرئيس وولى العهد السعودى: تعزيز التعاون الاستثمارى والتبادل التجارى بين البلدين وتحفيز الشراكات بين القطاع الخاص".

وأكدت مصر والسعودية عزمهما على زيادة وتيرة التعاون الاستثمارى والتبادل التجارى وتحفيز الشراكات بين القطاع الخاص فى البلدين، وتضافر الجهود لإيجاد بيئة استثمارية خصبة ومحفزة تدعم عددا من القطاعات المستهدفة، بما فى ذلك السياحة، والطاقة، والرعاية الصحية، والنقل، والخدمات اللوجستية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والتطوير العقارى، والزراعة.

جاء ذلك فى البيان الختامى المشترك بمناسبة استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولى العهد السعودى خلال زيارته القاهرة.

وجاء نص البيان كالتالى: "انطلاقا من العلاقات التاريخية الراسخة والأواصر الأخوية الوثيقة والمصير المشترك بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية وقيادتيهما وشعبيهما الشقيقين، واستجابة لدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، قام الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء السعودى بزيارة رسمية لمصر، لمدة يومين".

وقد عقدت جلسة مباحثات رسمية بين الرئيس عبدالفتاح السيسى وأخيه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود فى جو سادته روح المودة والإخاء، بما يجسد عمق العلاقات الوثيقة والتاريخية بين البلدين الشقيقين.

بينما قالت صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "البرلمان يوافق نهائيا على مشروع قانون الموازنة الجديدة إقرار إنشاء الكلية العسكرية التكنولوجية والأكاديمية العسكرية المصرية".

ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار د. حنفى جبالى، نهائيا على مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة، كما وافق المجلس على مشروعات قوانين ربط موازنات الهيئات الاقتصادية و59 هيئة وملحقات الموازنات، ووافق أيضا على مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والقوائم والتأشيرات العامة الملحقة به للسنة المالية للعام 23/22.

تضمن قانون ربط الموازنة إجمالى الاستخدامات فى السنة المالية 22 / 23 نحو 3 تريليونات و66 مليارا و314 مليون جنيه.

كما وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة نهائيا على مشروع قانـون مـقـدم من الحكومة بشأن إنشاء الكلية العسكرية التكنولوجية.. وقال المستشار جبالى إن قواتنا المسلحة هى قوات نفتخر بها جميعا ودائما ما أقول فى كافة المؤتمرات والمحافل الدولية إننا نفتخر بقواتنا المسلحة والتى تمثل الدرع والسيف.

وقالت صحيفة الأخبار تحت عنوان "جهود لجذب الاستثمارات وحل مشكلات مجتمع الأعمال.. مدبولى: شركات لإدارة مرافق العاصمة الإدارية.. وأسواق للجملة بالمحافظات".

وأكد د. مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أن الملف الاقتصادى يحتل أولوية قصوى على أجندة عمل الحكومة، قائلا: نعقد اجتماعات يومية مع الوزراء ومسئولى الجهات الحكومية المعنية بالشأن الاقتصادى بهدف العمل على جذب الاستثمارات، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وحل مشكلات المستثمرين.. جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية.

وأكد مدبولى التنسيق الكامل مع البنك المركزى لتخصيص التمويل اللازم لتوفير السلع ومستلزمات الإنتاج، لاسيما مع استمرار تداعيات الأزمة الروسية – الأوكرانية التى لا تزال تلقى بظلالها على الاقتصاد العالمى وتؤثر حتى على أكبر الاقتصاديات فى العالم.

وأضاف رئيس الوزراء أنه تم تشكيل "اللجنة العليا للأداء الاقتصادى" لمتابعة التكليفات الموكلة للوزراء، ويتم عقد اجتماعات دورية لهذه اللجنة، للتأكد من إنجاز التكليفات المطلوبة فى الشأن الاقتصادى، مشيرا إلى أن عمل اللجنة يستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة مساهمته فى الاقتصاد المصرى إلى 65% خلال الأعوام الثلاثة المقبلة مقارنة بـ 30 % خلال الفترة الحالية.

وأضـاف الـدكتور مصطفى مدبولى أنه يتابع مع مسئولى "الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة" و"صندوق مصر السيادى" جهود الترويج لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما أنه حريص كل الحرص على الإطلاع أولا بأول على نتائج اجتماعات اللجنة المختصة بحل مشكلات المستثمرين التى تم تشكيلها تحت إشراف مباشر منه، مؤكدا فى هذا الصدد أن "بابه مفتوح لأى مستثمر يرغب فى إقامة مشروع جديد فى مصر، والحكومة مستعدة لحل أى مشكلات، ومساندة المستثمرين الجادين".

وقالت صحيفة الأخبار تحت عنوان "وزيرة التجارة تؤكد دعم الشركات القطرية بمصر.. معيط: الحكومة تنطلق بقوة نحو تمكين القطاع الخاص".

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، الدور المهم لمجتمعى الأعمال بمصر وقطر فى تعزيز أواصر التعاون الاقتصادى بين البلدين وإنشاء المزيد من المشروعات الاستثمارية المشتركة، وبما يسهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية وتلبية طموحات الشعبين الشقيقين وخلق المزيد من فرص العمل.

جاء ذلك خلال لقاء موسع عقدته الوزيرة مع رابطة رجال الأعمال القطريين برئاسة الشيخ فيصل بن قاسم استعرضت فرص الاستثمار بالسوق المصرية والمشروعات الحالية والمستهدفة للشركات أعضاء الرابطة فى مصر.

وأشارت جامع إلى حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للشركات القطرية المستثمرة بالسوق المصرية وتذليل كافة العقبات التى تواجهها وبما يسهم فى التوسع فى الاستثمارات الحالية وضخ استثمارات جديدة فى مصر خلال المرحلة المقبلة.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه يتطلع إلى زيادة الاستثمارات الخليجية بما فيها القطرية بمصر، مع تحويل الودائع الخليجية فى مصر إلى استثمارات حقيقية تستفيد من الفرص التنموية الواعدة المتاحة بمختلف المجالات.

وقـال الـوزيـر خـلال مـشـاركـتـه بـمـنـتـدى قطر الاقتصادى، المنعقد تحت شعار "تحقيق المساواة فى معادلة التعافى الاقتصادى العالمي"، بحضور عدد من رؤساء وقادة الدول والشخصيات الرسمية وكبار المسئولين، إن الحكومة المصرية تنطلق بقوة نحو تمكين القطاع الخاص؛ باعتباره شريكا أصيلا فى عملية التنمية نتطلع إلى دور أكبر له خلال المرحلة المقبلة، يتسق مع إيماننا بأنه أكثر قدرة على قيادة مسيرة النمو الاقتصادى الغنى بالوظائف؛ بما يلبى الحاجة إلى توفير مليون فرصة عمل سنويا.

وقالت صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "بروتوكول تعاون بين "الفنية العسكرية" و"حماية المستهلك"

وقعت الكلية الفنية العسكرية بروتوكول تعاون مع جهاز حماية المستهلك بهدف تبادل الخبرات العلمية والعملية لخدمة المجتمع والحفاظ على حقوق المواطنين وكذلك تبادل المعلومات الخاصة بالتوعية والتثقيف والتدريب وإقامة الندوات وورش العمل المشتركة، وذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على المساهمة فى الخدمة المجتمعية وتقديم كافة سبل الدعم للمواطنين فى شتى المجالات.

وألقى مدير الكلية الفنية العسكرية كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، مؤكدا اعتزاز الكلية الفنية العسكرية بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك للحفاظ على حقوق المواطنين بما يمكن الدولة المصرية من تنمية الاقتصاد القومى على مختلف الأصعدة.

وأعرب رئيس جهاز حماية المستهلك عن شكره وتقديره للقيادة العامة للقوات المسلحة على ما تقدمه من جهود مضنية لدعم أجهزة الدولة ومؤسساتها لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة، مشيرا إلى الدور الحيوى للكلية الفنية العسكرية فى دعم وتشجيع البحث العلمى والتكنولوجى بما يعود بالنفع على الدولة المصرية.

وقالت صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "10.3 مليار جنيه لمياه الشرب والصرف بالقاهرة.. تحويل الخطوط المتعارضة مع المشروعات القومية".

نفذت شركة مياه القاهرة مشروعات لدعم وتقوية الشبكة وتلبية متطلبات المواطنين المتزايدة بتكلفة بلغت مليارا و957 مليون جنيه وجارى العمل فى مشروعات أخرى بتكلفة 278 مليون جنيه ووضع مخطط استراتيجى للانتهاء من المشروعات القومية المستقبلية التى تخدم المواطنين بمختلف مناطق القاهرة، كما تم تدعيم منظومة الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى بأكثر من 8 مليارات جنيه فى ثمانى سنوات منها 4 مليارات جنيه، لتمويل مشروعات الإحلال والتجديد ومثلهم لمشروعات الخطة الاستثمارية التى ينفذها الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى. وأكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى أن شركات المياه نجحت فى الانتهاء من المشروعات القومية المرتبطة بتغيير الخطوط والروافع والمحطات مما كان له الأثر الأكبر فى نجاح المخطط العام للمشروعات والانتهاء منها طبقا للجدول الزمنى المحدد.

وقالت صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "إنشاء 13 محطة خفض ضغط وتحسين كفاءة 9"

وأكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا خلال لقائه أمس سفير رومانيا ميهاى ستيفان ستوباروان مصر تملك الآن سوقا مفتوحة، كبوابة نموذجية للسوق الإفريقية والشرق الأوسط، وترحب بالمزيد من الشراكات كـدعـم الـسـوق المـصـريـة والإفريقية وأهدافهما.

هنأ الـوزيـر، الـجـانـب الـرومـانـى بفوز تحالف شركات رومانية مصرية بإنشاء 13 محطة تخفيض ضغط الغاز ضمن المشروع القومى "حياة كريمة"، بالإضافة إلى تحديث وتحسين كفاءة 9 محطات أخـرى، مؤكدا على العلاقات السياسية والاقـتـصـاديـة المتميزة التى تحظى بمستوى عـال مـن التنسيق وتتسم بتقارب وجهات النظر بين الجانبين. أكـد السفير أن الـشـركـات الرومانية العاملة مع قطاع البترول تحظى بدعم مستمر مع الجانب المـصـرى، ويعكس رغبتها الحقيقية فى دعـم التعاون والاستفادة من تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا. أشـاد السفير بمشروع "حياة كريمة" الـذى تـنـفـذه مـصـر ويحظى بدعم القيادة السياسية، مشيرا إلى أنه فخر للشركات الرومانية المشاركة إلى جانب الـشـركـات المـصـريـة فـى هـذا المـشـروع الـحـضـارى، والـذى يضيف لخبرات الشركات الرومانية التى تسعى لمزيد من التعاون مع مصر والانطلاق منها للسوق الإفريقية الواعدة.

وقالت صحيفة "الشروق" تحت عنوان "تنسيق مصرى ـ دنماركى بشأن خطط التعامل مع التغيرات المناخية

ناقش الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، أمس، مع سفيند أولينج، سفير الدنمارك بالقاهرة، عددا من مجالات التعاون المشترك بين البلدين فى مجال الموارد المائية، وكذا الإجراءات التى تتخذها الوزارة حاليا لتحسين وتطوير منظومة الرى والتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

واسـتـعـرض عـبـد العـاطى خـلال الـلـقـاء مـوقـف الاستعدادات الجارية لعقد أسبوع القاهرة الخامس للمياه، وفعاليات المياه المقامة ضمن برنامج رئاسة مؤتمر المناخ القادم COP27، والمشاركة الدنماركية المنتظرة فى الحدثين، ومشاركة الشركات الدنماركية فى المعرض المقام على هامش أسبوع القاهرة.

وأطلع عبدالعاطى، السفير الدنماركى على الإجراءات التى تتخذها الوزارة حاليا لتحسين وتطوير منظومة الرى والتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية؛ بهدف مواجهة التحديات المائية وتعظيم العائد من وحدة المياه، مثل: مشروعات تأهيل الترع والمساقى، والتحول للرى الحديث، والتوسع فى تطبيقات الرى الذكى، ومشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى، ودراسة استخدام المياه عالية الملوحة فى رى المحاصيل، وأعمال الحماية من أخطار السيول.

كما تحدث عن الإمكانيات المتاحة بالوزارة والمعاهد البحثية فى مجال أنظمة رصد الأمطار والتنبؤ بالسيول، وأهمية هذا الرصد والتنبؤ فى تقليل المخاطر الناجمة عن التغيرات المناخية وزيادة المرونة فى التعامل مع هذه التغيرات، مؤكدا أهمية التوسع فى البحث العلمى فى مجال المياه لإيجاد حلول علمية لتعظيم العائد من وحدة المياه.

وبحث الاجتماع التعاون بين البلدين فى مجال التدريب ورفع القدرات، حيث أشار الوزير لأهمية تعزيز التعاون بين الجانب الدنماركى والمركز الإقليمى للتدريب التابع للوزارة والذى يعمل على رفع القدرات فى مجال المياه والتكيف مع التغيرات المناخية، حيث يقدم دورات تدريبية للعديد من المتدربين من مصر والدول العربية والإفريقية، كما يعد جهة معتمدة لدى اليونسكو من الفئة الثانية كأحد المراكز المتميزة فى تطبيق جميع معايير الجودة العالمية فى خطط التدريب والمواد العلمية المقدمة.