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القاهرة في الأربعاء 22 يونيو 2022 08:43 صباحاً - محمد السيد - /706168/قبل-لقاء-اليوم-ماذا-فعل-الأهلي-أمام-المحلة-في-الدور-الأول

يستعد فريق كرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة فريق غزل المحلة في إطار الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز، حيث تنطلق المباراة بينهما في تمام التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء الموافق 22 من يونيو الجاري، على ستاد الأهلي وي السلام.

دوت الخليج ويأمل الفريق الأحمر في تحقيق الفوز في مباراة اليوم، لمناطحة الزمالك على القمة، والعودة من جديد لتصدر جدول البطولة، فيما يطمح أبناء المحلة في تحقيق مفاجأة كبيرة أمام الأهلي واستغلال الغيابات المؤثرة في صفوف الأخير، وتحقيق نتيجة إيجابية ومرضية لطموحات المحلة. ويسعى سامي قمصان، في تجاوز عقبة المحلة، وعدم تكرار سيناريو الموسم الدور الأول، حيث حقق الأهلي فوزاً بنتيجة 3 مقابل 2، في مباراة شهدت أحداثها إثارة ومتعة كبيرة، فابعد أن تقدم النادي الأهلي بثنائية من بيرسي تاو، وقتها خُيل للبعض أن المباراة انتهت إكلينيكياً لصالح الفريق الأحمر، ولكن سرعان ما تمكن فريق غزل المحلة من تسجيل الهدف الأول، وبعدها الهدف الثاني في الدقيقة 87 من عمر المباراة، وانقلب السحر على الساحر، ولكن أبى علي معلول، من الخروج بهذه النتيجة وجلب للأهلي أصعب 3 نقاط تم تحقيقهم هذا الموسم، فقد حصل الشاطين الحمر على ركلة حرة قريبة من منطقة الجزاء، وتقدم معلول للعبها، وارتطت بأحد مدافعي المحلة، وسكنت الشباك معلنة عن فوز المارد الأحمر بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين. غيابات الأهلي أمام المحلة ويعاني المارد الأحمر، من كثرة الغيابات التي ضربت صفوفه مؤخاً، فقد أعلن بالأمس عن غياب كل من : _ حمدي فتحي، وعلي معلول 10 أيام. _ أحمد عبد القادر 3 أسابيع. _ حسين الشحات أسبوع. _ علي لطفي أسبوع. _ محمد عبد المنعم لن يلحق بمباراة اليوم وهناك أملاً ان يعود قبل لقاء بيراميدز في كأس مصر. ترتيب الأهلي في الدوري ويحتل المارد الأحمر المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة، جمعهما من الفوز في 12 مباراة، وتعادل في 5 مواجهات، وخسر مباراة وحيدة أمام المصري البورسعيدي. أما نادي المحلة، فا يحتل المركز العاشر فيلاجدول الترتيب برصيد 25 نقطة.

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