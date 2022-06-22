أهم الأخبار المتوقعة اليوم الأربعاء 22 يونيو 2022

جدة - نرمين السيد - تنظم جامعة الدول العربية، الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب، ولمدة يومين الاجتماع الثالث لفريق الخبراء المعنى بمتابعة تنفيذ الخريطة الإعلامية للتنمية المستدامة 2030، وذلك بمقر الأمانة العامة، بحضور السفير أحمد رشيد خطابى الأمين العام المساعد للجامعة رئيس قطاع الإعلام والاتصال، وممثلى الدول الأعضاء، والمنظمات والاتحادات الممارسة لمهام إعلامية التى تعمل تحت مظلة الجامعة العربية.

تشارك وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع فى الملتقى الاقتصادى العربى الألمانى فى دورته الـ 25، وتنظمه غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية ويفتتحه رئيس الغرفة بيتر رامزور، وأمين عام الغرفة السفير عبدالعزيز المخلافى، كما تشارك الوزيرة فى مائدة مستديرة مع اتحاد مصنعى السيارات الألمان بحضور السفير خالد جلال والمستشار التجارى الدكتور عبدالعزيز الشريف وعدد كبير من رجال الصناعة المصريين والألمان.

يقوم الأمين العام لوزارة الخارجية الجزائرية، شكيب رشيد قايد، بزيارة عمل إلى روما فى إطار التحضير للقمة الثنائية الرابعة الجزائرية-الإيطالية المزمع عقدها بالجزائر العاصمة يومى 18 و19 يوليو المقبل.

ضمن منافسات الجولة 22 لبطولة الدورى الممتاز تقام مباريات.. الأهلى وغزل المحلة على ملعب السلام فى التاسعة والنصف مساء، والزمالك والبنك الأهلى على ملعب المقاولون فى السابعة مساء، وفى نفس التوقيت تقام مباراة بيراميدز إيسترن كومبانى بملعب بتروسبورت.