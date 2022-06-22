حكم الجمع بين نية الأضحية والعقيقة.. رد كاشف من الإفتاء

جدة - نرمين السيد - وقالت الإفتاء، على موقعها الإلكترونى: "يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة فى بقرة أو بدنة مع مراعاة ألَّا يقل نصيب كل واحدة منهما عن سُبع الذبيحة".

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وأضافت: "لا مانع شرعًا لمن لا يملك ثمن العقيقة والأضحية معًا أن يجمع بينهما بنية واحدة فى ذبيحة واحدة أو فى سُبعٍ واحدٍ من بقرة أو بدنة بشرط موافقة وقت العقيقة وقتَ الأضحية، تقليدًا لمن أجاز ذلك من العلماء، وتخفيفًا على من لا يملك ثمن العقيقة والأضحية معًا ولا يريد أن يُقَصِّر فى أدائهما".