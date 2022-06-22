انت الان تتابع تفاصيل خبر الزمالك ضيفاً ثقيلاً علي نظيره البنك الأهلي اليوم فى الدوري الممتاز حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 22 يونيو 2022 07:46 صباحاً - محمد السيد - /706163/الزمالك-ضيفا-ثقيلا-علي-نظيره-البنك-الأهلي-اليوم-فى-الدوري-الممتاز

يدخل نادي الزمالك ضيفاً ثقيلاً علي نظيره البنك الأهلي، اليوم الأربعاء، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً، ضمن منافسات الدوري المصري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القنوات الناقلة

يخوض فريق البنك الأهلى ضد الزمالك، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً، عبر قنوات أون سبورت.

نتيجة مباراة الزمالك ضد الداخلية

الجدير بالذكر أن حقق نادي الزمالك فوزًا صعبُا على فريق الداخلية وذلك ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر، ليصعد الفريق الأبيض إلى دور الـ 16.

وحول فريق الزمالك تأخره بهدف إلى فوز في الأشواط الإضافية بنتيجة 1-2.

وباغت فريق الداخلية نادي الزمالك بهدف ف الدقييقة 3 من عمر المباراة التي تقام الآن على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات دور الـ 32 من كأس مصر.

وأحرز هدف فريق الداخلية سمير فكري، بعدما انفرد بحارس الزمالك محمد عواد، بعد تمريرة والذي نجح في مراوغته والانفراد تماما بمرمى الزمالك، ليضع الكرة في شباك الفريق الأبيض.

وفي شوط المباراة الثاني استطاع سيف فاروق جعفر إحراز هدف التعادل بعد تسديدة من خارج منطقة الجزاء، سددها على يمين حارس الداخلية.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي لتتجه المباراة إلى الأشواط الإضافية، حيث تمكن أشرف بن شرقي في إحراز الهدف الثاني لنادي الزمالك.

مواعيد مباريات الزمالك

الجولة الـ21 الزمالك والإسماعيلي يوم السبت 28 مايو باستاد القاهرة في التاسعة مساء.

الجولة الـ22 البنك الأهلي والزمالك يوم الأربعاء 22 يونيو باستاد المقاولون العرب في السابعة مساء.

الجولة الـ23 الزمالك وسيراميكا كليوباترا يوم الثلاثاء 28 يونيو باستاد القاهرة في التاسعة والنصف مساء.