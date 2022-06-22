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القاهرة في الأربعاء 22 يونيو 2022 07:46 صباحاً - محمد السيد - /706162/مواعيد-مباريات-اليوم-الأربعاء-والقنوات-الناقلة

تقام اليوم الأربعاء، العديد من المواجهات الهامة في مختلف أندية العالم، ومن أبرزها مباراة الأهلي ضد غزل المحلة ضمن منافسات الدوري المصري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

مواعيد مباريات الدوري المصري

يخوض فريق البنك الأهلى ضد الزمالك، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً، عبر قنوات أون سبورت.

يخوض إيسترن كومباني ضد بيراميدز والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً، عبر قنوات أون سبورت.

يخوض النادي الأهلى ضد نظيره غزل المحلة، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، عبر قنوات أون سبورت.

مواعيد مباريات بطولة أوروبا تحت 19 سنة

يخوض إنجلترا ضد صربيا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً.

مواعيد مباريات مباريات الدوري المغربي

يخوض الدفاع الحسني الجديدي ضد الفتح الرياضي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءً.

يخوض نهضة بركان ضد الوداد الرياضي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً.

يخوض الرجاء الرياضي ضد أولمبيك آسفي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً.