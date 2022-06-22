طقس اليوم.. اعرف كل التفاصيل بـ درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - ويكون الطقس مائلا للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على جميع الأنحاء.

حالة الطقس اليوم

ولفت خبراء الأرصاد إلى أنه من المتوقع وجود نشاط لـ الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.. أما حالة البحر الأحمر، فمن المتوقع أن تكون معتدلة إلى مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

العظمى الصغرى

القاهرة 34 22

الإسكندرية 29 22

وادى النطرون 33 21

طنطا 34 22

شبين الكوم 34 22

دمنهور 31 21

بلطيم 28 21

مطروح 29 20

السلوم 28 19

سيوة 35 20

بورسعيد 29 23

دمياط 28 22

الزقازيق 33 22

المنصورة 33 23

الإسماعيلية 34 21

السويس 34 21

العريش 30 21

رفح 29 20

رأس سدر 35 23

نخل 33 16

نويبع 34 24

طابا 34 21

كاترين 30 15

الطور 31 24

شرم الشيخ 36 26

الغردقة 36 27

مرسى علم 36 26

الفيوم 34 23

بنى سويف 34 23

المنيا 35 23

أسيوط 35 24

سوهاج 36 25

قنا 37 26

الأقصر 38 26

أسوان 38 26

إدفو 39 26

أبوسمبل 38 26

الوادى الجديد 37 25

الشلاتين 34 25

أبو رماد 34 25

حلايب 32 26

رأس حدربة 31 26