الأرصاد تكشف عن ظاهرة جوية تعمل على التقليل من حدة الحرارة

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد على صفحتها الرسمية على فيسبوك، إنه من المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على جميع الأنحاء.
ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، ما يعمل على التخفيف من حجدة حرارة الجو، وخصوصا مع بدء فصل الصيف رسميا.
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